Độc lạ thị trường vàng: Trang sức vàng Hello Kitty khiến giới trẻ tại quốc gia này mê mẩn, sẵn sàng chi đậm

Theo Nikkei Asia, tại thị trường Trung Quốc, một trào lưu văn hóa mới đang hình thành xung quanh việc mua sắm trang sức vàng theo sở thích. Người tiêu dùng địa phương gọi đây là văn hóa tongbao hoặc tongjin để chỉ việc sở hữu những món đồ trang trí mang chủ đề nhân vật yêu thích.

Nhiều tập đoàn trang sức lớn đã nhanh chóng nắm bắt thị hiếu này để đưa ra các bộ sưu tập trang sức vàng đặc biệt. Tập đoàn Chow Tai Fook đã giới thiệu các sản phẩm dựa trên hình ảnh nhân vật từ bộ truyện tranh Chiikawa của Nhật Bản.

Trong khi đó, thương hiệu Laomiao cũng ra mắt dòng sản phẩm trang sức vàng hợp tác với loạt phim Thiên Quan Tứ Phúc của Trung Quốc. Những sản phẩm này nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Một nhân viên bảo hiểm 40 tuổi tại Thượng Hải đã chi tiền mua trang sức vàng (mặt dây chuyền và vòng tay) hình Hello Kitty do một nhà bán lẻ trang sức lớn hợp tác với Sanrio sản xuất. Đơn vị này cũng vừa tung ra mẫu mặt dây chuyền hình nhân vật cưỡi ngựa nhân dịp Tết Nguyên đán để thu hút khách hàng.

"Tôi thích Hello Kitty và các thần tượng trong quảng cáo của cửa hàng trang sức, vì vậy tôi đã mua những món đồ này để ủng hộ họ", người nhân viên này chia sẻ.﻿

Các món trang sức vàng dựa trên nhân vật My Melody của Sanrio được bày bán tại một cửa hàng ở Thượng Hải.

Ngoài tình cảm dành cho các nhân vật hoạt hình, yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định chi tiêu của họ. Khi giá vàng thế giới tăng cao, người mua kỳ vọng giá trị của các món trang sức vàng này sẽ tăng trưởng trong tương lai.

Thực tế cho thấy kỳ vọng của giới đầu tư trẻ tại quốc gia tỷ dân này là có cơ sở. Giá vàng tại thị trường London đã ghi nhận mốc 5.000 đô la Mỹ mỗi ounce lần đầu tiên trong năm nay. Thậm chí có thời điểm mức giá này đã tiệm cận ngưỡng 5.600 đô la Mỹ. Trong vòng hai năm qua, giá vàng đã tăng hơn gấp đôi dù thị trường vẫn xuất hiện một số đợt biến động ngắn hạn.

Các phụ kiện trang sức vàng hình thoi dựa trên sở hữu trí tuệ của Trung Quốc cũng rất được khách hàng ưa chuộng.

Trung Quốc hiện cũng là quốc gia tiêu thụ trang sức vàng hàng đầu thế giới nên mọi biến động tại đây đều tác động đến nhu cầu toàn cầu. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu trang sức vàng của Trung Quốc trong năm 2025 đạt trọng lượng khoảng 360 tấn.

Con số này giảm 25% về khối lượng so với năm 2024 nhưng lại tăng 8% về giá trị. Tổng giá trị thị trường đạt mức 39 tỷ đô la Mỹ do đơn giá vàng tăng cao. Nhóm khách hàng trẻ tuổi đang trở thành lực lượng tiêu thụ chính trên thị trường này. Tỷ lệ sở hữu trang sức vàng của những người từ 18 đến 24 tuổi đã tăng từ mức 37% vào năm 2019 lên 62% vào năm 2025.

Doanh số bán trang sức vàng theo chủ đề trên sàn thương mại điện tử Taobao cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần bốn lần trong năm 2025. Loại hình sản phẩm này đã lọt vào danh sách 10 mặt hàng bán chạy nhất trên nền tảng của Alibaba.

Các nhà nghiên cứu tại Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng sự tham gia của thế hệ trẻ là tín hiệu tích cực cho ngành kim hoàn. Việc kết hợp giữa giá trị vật chất của vàng và yếu tố cảm xúc từ các nhân vật nổi tiếng đã tạo nên mối liên kết bền vững hơn giữa người tiêu dùng trẻ và các sản phẩm truyền thống.