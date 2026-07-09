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Độc lạ pháp sư Trung Hoa: Chi 1,3 tỷ xây biệt thự riêng cho đàn chó, cưng chiều vượt ngoài sức tưởng tượng

Lam Phương
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Căn nhà này thậm chí còn khiến khối người phải ghen tị.

Nếu nuôi chó mà dừng ở mức mua quần áo, pate hay dắt đi spa thì có lẽ vẫn còn quá bình thường so với một ông chủ ở Trung Quốc. Zhou, doanh nhân 37 tuổi sống tại Giang Tô khiến mạng xã hội xôn xao với căn biệt thự mini được xây riêng cho đàn chó cưng của mình. Không chỉ là một chiếc chuồng xinh xắn hay khu vui chơi đơn giản, công trình này giống một phiên bản thu nhỏ của nhà ở hạng sang với đầy đủ tiện nghi từ trong ra ngoài.

Ngôi nhà của chó được xây to lớn, rộng rãi

Zhou bắt đầu xây nhà cho chó cưng từ năm 2019. Sau 3 năm sửa đi sửa lại hàng trăm lần, căn biệt thự dành cho chó cuối cùng cũng hoàn thiện. Tổng chi phí mà Zhou bỏ ra lên tới 340.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng. Bên trong căn nhà là loạt tiện nghi: có điều hoà, TV, máy lọc nước, máy sấy lông, thang máy và cả nhà vệ sinh riêng. Mọi thứ được làm chỉn chu như một ngôi nhà thật, chỉ khác ở chỗ chủ nhân của nó là “boss” bốn chân.

Bên trong nhà có điều hòa, ti vi hẳn hoi

Chưa dừng ở đó, Zhou còn mua thêm khu đất bên cạnh để biến nơi này thành một công viên giải trí mini cho đàn chó. Ở đây có xích đu, cầu trượt, bể bơi, phòng khiêu vũ, vòng đu quay, xe đồ chơi, máy chiếu phim, thậm chí cả tàu lượn mini và đoàn tàu tí hon. Nhìn tổng thể, khu vực này giống một tổ hợp nghỉ dưỡng - vui chơi hơn là nơi nuôi thú cưng thông thường.

Đàn chó có thể chơi xích đu, tàu lượn

Hoặc bơi lội thỏa thích

Những "boss" lắm lông ở đây cũng không cần lo đói hay khát. Chúng có thể ăn pate hoặc uống sữa bất cứ lúc nào từ máy tự động, đến nước cũng được lọc sạch và kỹ càng.

Tự do "order" đồ ăn

Nước cũng là loại nước sạch

Với căn nhà quá sang cho một đàn thú cưng như vậy, Zhou khẳng định anh không phải “cậu ấm tiêu tiền gia đình” mà là một doanh nhân tự thân, kiếm tiền từ việc kinh doanh. Anh cũng chia sẻ rằng mình không mê hàng hiệu, không tiêu tiền cho túi xách hay quần áo đắt đỏ mà chỉ muốn dành phần lớn thu nhập để chăm lo cho những chú chó của mình. Với Zhou, đó đơn giản là cách anh tận hưởng thành quả lao động và thể hiện tình cảm với thú cưng theo cách riêng.

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