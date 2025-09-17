Độc lạ: Một doanh nghiệp bất động sản tạm ứng hàng trăm tỷ cho nhân viên đi phát triển dự án, kiểm toán chưa đánh giá được khả năng thu hồi

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025. Một trong những vấn đề đáng chú ý là trong phần ý kiến kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đưa ra kết luận ngoại trừ việc IDJ đã tạm ứng cho cán bộ nhân viên thực hiện triển khai, đầu tư phát triển các dự án tiềm năng với số tiền hơn 209 tỷ đồng từ năm 2022.

Tính đến thời điểm lập báo cáo, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi các khoản tạm ứng trên, trong khi đó có một số nhân viên đã nghỉ việc với số dư tương ứng 104 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cho biết chưa nhận được thư xác nhận số dư công nợ tạm ứng cũng như chưa được cung cấp thông tin về tình hình sử dụng các khoản tạm ứng và các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Do đó, kiểm toán không thể đưa ra kết luận về việc các khoản tạm ứng có được sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của IDJ hay không, cũng như không thể đánh giá được khả năng thu hồi hoặc dự phòng tổn thất cần trích lập liên quan (nếu có).

Trước ý kiến trên của kiểm toán, IDJ cho biết chưa thu thập được đầy đủ tài liệu về tình hình thực hiện triển khai các dự án tiềm năng nên chưa thể cung cấp đủ tài liệu theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Công ty đang đôn đốc cán bộ nhân viên hoàn thiện hồ sơ báo cáo để hoàn ứng theo quy định.

Kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ đối với IDJ.

Một vấn đề khác khiến kiểm toán cũng đưa ra kết luận ngoại trừ là một số khoản cho vay của doanh nghiệp đã quá hạn thanh toán với số dư gốc cho vay và lãi cho vay phải thu lần lượt là 512 tỷ và 51 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2025). Các khoản vay này được đảm bảo bằng cổ phần của CTCP Apec Thái Nguyên và Công ty TNHH Lộc Phát Bình Thuận.

Tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính, IDJ chưa thực hiện các biện pháp xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi công nợ như quy định trong hợp đồng cho vay.

Do đó, đơn vị kiểm toán không có cơ sở xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập (nếu có) liên quan đến các khoản cho vay quá hạn nói trên.

Về vấn đề này, IDJ cho biết đây là các khoản cho vay đều được đảm bảo bằng cổ phần của các công ty sở hữu dự án tiềm năng, hiện IDJ đang trao đổi và đánh giá các phương án xử lý tài sản đảm bảo của khoản cho vay.

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do IDJ làm chủ đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC soát xét bán niên 2025, nửa đầu năm công ty ghi nhận doanh thu thuần 670 tỷ đồng và lãi sau thuế 18 tỷ đồng, lần lượt tăng 120% và giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân lãi sụt giảm, lãnh đạo IDJ cho biết bởi thị trường bất động sản đang chịu nhiều tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến công tác bán hàng cũng như các chi phí liên quan của doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của IDJ đạt 3.627,8 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm 34% xuống 932 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 1.232 tỷ đồng; bất động sản đầu tư tăng 44% lên 211,7 tỷ đồng; lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 32% xuống 72,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của IDJ giảm mạnh từ 2.113 tỷ đồng, xuống 1.511 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với gần 1.400 tỷ đồng. Tổng nợ vay 170 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn 665,7 tỷ đồng.

Đầu tư IDJ là một trong ba doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apec Group do ông Nguyễn Đỗ Lăng thành lập. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư BĐS, văn phòng thương mại, xử lý môi trường. Các dự án nghỉ dưỡng của IDJ Việt Nam gắn liền với thương hiệu "Apec" như Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Mandala Grand Phú Yên, Apec Dubai Ninh Thuận, Apec Mandala Wyndham Hải Dương và Apec Eco Lạng Sơn.



