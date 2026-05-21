Độc lạ hôn nhân: Chồng Nhật thà ly hôn vợ Việt còn hơn sinh con, nhưng cú xoay chuyển sau đó đúng là có 1-0-2

Nếu như câu chuyện của phần lớn các cặp vợ chồng là chuỗi ngày tìm hiểu, yêu thương rồi đi đến kết hôn, thì câu chuyện của gia đình Akari (kênh TikTok @Akari Family JP‑VN) - tổ ấm nhỏ của người vợ Việt và người chồng Nhật Bản U50 lại đi theo một lăng kính hoàn toàn khác. Mối tình cách nhau 11 tuổi ấy thu hút sự quan tâm bởi một trình tự ngược đời: kết hôn - ly hôn - rồi "yêu lại chồng cũ".

Đằng sau trình tự kỳ lạ ấy là cả một hành trình của sự thấu hiểu, đánh đổi, và cả những phép màu.

Chồng Nhật hơn 11 tuổi, sẵn sàng ly hôn để bảo vệ quan điểm không sinh con, sống tự do

Hồi mới yêu, người chồng Nhật Bản đã thẳng thắn chia sẻ về quan điểm sống của mình: Anh thích sự tự do và không muốn có con. Khi ấy, cô gái Việt Nam mới chỉ 25 - 26 tuổi, nghe nụ cười lấp lửng và đinh ninh rằng: "Chắc anh ấy chỉ nói vậy thôi, làm gì có ai lấy nhau lại không sinh con".

Nhưng anh nói thật, và hoàn toàn nhất quán với quyết định ấy. Người vợ từng tâm sự: "Ở Nhật Bản, việc mọi người lựa chọn một cuộc sống không con cái là điều rất đỗi bình thường. Phần lớn họ sợ trách nhiệm, sợ đánh mất sự tự do cá nhân. Giống như người em chồng hơn 40 tuổi của mình cũng đang chọn cuộc sống độc thân. Mỗi người có một định nghĩa riêng về hạnh phúc, và với chồng mình khi ấy, hạnh phúc là sự tự do viên mãn của hai người".

Quan điểm của người chồng càng kiên quyết hơn, trong khi người vợ lại mang khao khát được làm mẹ. Cuối cùng, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm với lời tuyên bố của cô: "Nếu không sinh con thì ly hôn".

Lúc ấy chồng cô mới miễn cưỡng để thả bầu nhưng suốt nửa năm chưa có kết quả.

Thử thách càng lớn hơn khi hai vợ chồng đi khám sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán cả hai không thể sinh con tự nhiên mà phải can thiệp bằng các phương pháp như IVF.

Lúc đấy người chồng bảo luôn: "Anh không làm IVF, tốn tiền chưa không chắc chắn là có. Với thật sự anh không muốn có con. Nếu mà em muốn có con thì hãy tìm người khác đi".

Từ giây phút đó là cô biết hai vợ chồng kết thúc thật sự rồi.

Ra tòa ly hôn, không chia tài sản, tặng vợ luôn căn chung cư mà hai vợ chồng từng mua

Ngày làm thủ tục ly hôn, nếu như người ta thường ồn ào chuyện phân chia tài sản, thì chồng Nhật của cô lại mang đến một sự ngỡ ngàng tột cùng.

Anh quyết định tặng lại toàn bộ căn nhà chung cư trả góp - tài sản chung mà anh đã phải rút cạn tiền tiết kiệm để mua khi hai người mới cưới, dành hết cho người vợ.

Anh thẳng thắn: "Phần của anh, em không phải trả lại cho anh đâu. Căn nhà này em cứ giữ, muốn bán hay làm gì tùy em. Vì anh không muốn có con, nên anh để lại căn nhà này làm chỗ dựa cho em. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên cạnh anh".

Sự chân thành và tử tế của chồng khiến cô bất ngờ. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô gói ghém hành lý rời đi, dự định về quê sống một cuộc đời tự do.

Khi đó cô cũng bước vào độ tuổi 30, giờ mà bắt đầu tìm hiểu ai đó cũng mất vài năm, đến khi cưới xin thì tuổi cũng đã lớn, đường con cái lại càng chông gai. Thế nên, cô chọn cho mình sự bình yên nơi quê nhà.

Lời "tỏ tình" bất ngờ và lời thòa hiệp sinh con từ "người cũ còn thương"

Điều kỳ lạ là, dù đã đường ai nấy đi, hai người vẫn giữ liên lạc. Không còn là vợ chồng, họ lại trở thành những người bạn có thể buôn chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ mỗi ngày, thậm chí còn trò chuyện nhiều hơn cả 5 năm chung sống.

Một thời gian sau, cô quyết định sang Đức đi xuất khẩu lao động, và có kể với anh ý định này. Nghe tin, anh bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng suốt một tuần liền. Rồi 10 ngày sau, một tin nhắn gửi đến khiến trái tim cô chững lại:

"Em đừng đi Đức nữa, hẹn hò lại với anh đi. Anh muốn sống một mình, nhưng nếu có người đồng hành cùng suốt cuộc đời này thì anh chỉ muốn người đó là em".

Lời tỏ tình từ "chồng cũ" khiến cô trằn trọc mất ngủ. Sau những suy nghĩ miên man về một tương lai chỉ có hai người già đi bên nhau mà không có tiếng trẻ thơ, cô quyết định bày tỏ hết những trăn trở trong lòng mình.

Và lần này, người đàn ông U50 kiên quyết không muốn có con năm nào đã hạ giọng thỏa hiệp: "Nếu em muốn, mình có thể làm IVF ngay ngày mai".

Phép màu đến sau những lần buông tay: Cả hai chào đón công chúa nhỏ mà không cần đến bất kỳ can thiệp nào

Cả hai quyết định quay lại, cùng nhau sang Nhật và bắt đầu hành trình tìm con bằng phương pháp IVF.

Lần đầu thất bại, nỗi buồn thoáng qua căn nhà nhỏ của cặp đôi, nhất là khi người chồng đã bước sang ngưỡng tuổi U50. Họ chọn cách không nhắc đến chuyện đó nữa, lặng lẽ tiếp tục cuộc sống "vợ chồng son" bình yên bên nhau.

Nhưng đúng lúc họ học cách buông bỏ, thì phép màu lại gõ cửa. Sau một ngày đi làm về mệt mỏi, cô mua que thử thai và không dám tin vào mắt mình khi thấy hai vạch hiện lên. Càng ngỡ ngàng hơn khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo thai kỳ đã bước sang tuần thứ 28. Bao nhiêu năm ròng rã mỏi mòn can thiệp y tế không thành, đến lúc buông xuôi, em bé lại tự nhiên đến với họ như một món quà vô giá của định mệnh.

Từ một người đàn ông Nhật tôn thở chủ nghĩa tự do, sợ trách nhiệm, trở thành bố bỉm "nghiện con" ở tuổi U50

Người đàn ông yêu tự do, sẵn sàng ly hôn để bảo vệ quan điểm không sinh con năm nào, người chồng giờ đây lại trở thành một ông bố U50 xoay quanh cô công chúa nhỏ. Những đoạn clip người vợ chia sẻ trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh người cha Nhật Bản tỉ mẩn, khéo léo chăm con từng ly từng tí.

Nhìn lại hành trình kỳ lạ đã qua, có lẽ chính người chồng U50 cũng không thể ngờ rằng bản thân lại có một bước ngoặt lớn đến vậy. Niềm vui của anh hiện tại không còn là những tháng ngày tĩnh lặng, không vướng bận, mà là những giây phút lóng ngóng nhưng đầy cẩn trọng khi pha sữa, thay tã hay kiên nhẫn dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình.

Qua từng đoạn clip giản dị mà người vợ chia sẻ, cư dân mạng không chỉ mỉm cười trước hình ảnh một ông bố Nhật Bản chăm con cực khéo, mà còn cảm thấy ấm lòng vì sự kỳ diệu của tình yêu.

Câu chuyện của gia đình Akari tựa như một thước phim đẹp, nhắn nhủ chúng ta một điều rằng: Tình yêu đích thực không nhất thiết phải bắt đầu từ hai người có chung mọi quan điểm sống. Đôi khi, chỉ vì yêu và muốn đồng hành cùng nhau, người ta hoàn toàn có thể phá vỡ những nguyên tắc kiên cố nhất của chính mình.

Nguồn: Akari Family