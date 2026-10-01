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Độc lạ con trâu có cặp sừng mọc ngược như sản phẩm AI, chủ nhân kể sự khác thường sau khi sinh 1 năm

Hương Trà (T/H)
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Một con trâu cái gây chú ý với cặp sừng cong ngược xuống dưới, khép tròn như một chiếc vòng quanh cổ. Nhiều người cho rằng đây là sản phẩm của AI.

Thời gian này, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh về con trâu cái có cặp sừng cong ngược xuống, khép tròn như một chiếc vòng quanh cổ. Được biết, con trâu cái này là của gia đình ông Y Thăn Êban (64 tuổi) và bà H'Xôm M'lô (58 tuổi, ở buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn, Đắk Lắk). Con trâu được chăn thả trong Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Chia sẻ trên Thanh Niên, bà H'Xôm M'lô cho biết năm 2004, vợ chồng bà đi chăn trâu thuê. Đến năm 2010, khi nghỉ việc, gia đình chủ trâu tặng lại cho ông bà một cặp trâu cái làm vốn. Sau khi nhận trâu về, gia đình cho phối giống với trâu đực của người dân trong buôn Yang Lành. Cả trâu bố và trâu mẹ đều bình thường. Một con nghé được sinh ra từ cặp trâu này sau đó trở thành con trâu có cặp sừng đặc biệt.

Con trâu có cặp sừng độc lạ. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Theo lời bà H'Xôm M'lô kể trên Thanh Niên, lúc mới sinh, con nghé phát triển bình thường, không có dấu hiệu khác biệt. Thế nhưng khi đến năm 1 tuổi, cặp sừng của con nghé bắt đầu cong dần xuống dưới rồi ôm lấy cổ và mọc dài thêm trong vài năm gần đây. 

Liên quan tới con trâu có cặp sừng độc lạ, thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Vũ Đức Giỏi, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Đôn, xác nhận thông tin về con trâu có cặp sừng đặc biệt này. Con trâu được người dân buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn, nuôi và chăn thả trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn từ vài năm nay.

Mỗi khi bắt gặp con trâu trong những chuyến khám phá rừng, nhiều du khách dừng lại ngắm và chụp ảnh vì cặp sừng độc lạ. Theo ông Giỏi, khu vực rừng này có nhiều hộ dân chăn thả trâu. Ông Giỏi cho biết đã gặp con trâu này vài lần. 

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