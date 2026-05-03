HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đọc 10 quy tắc dạy con trong gia đình giàu có mới hiểu tại sao họ đã giàu còn giàu thêm!

Hiểu Đan |

Khi một đứa trẻ lớn lên với tư duy như vậy, việc kiếm tiền không còn là may rủi, mà là hệ quả của cách nghĩ và cách sống.

Cuốn “Nhân văn học về của cải” (2019) từng bán hơn 300.000 bản tại Hàn Quốc, là tác phẩm của Brownstone, một nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực chứng khoánbất động sản, đồng thời cũng là người đam mê triết học Kant. Không chỉ đạt được tự do tài chính, ông còn nuôi dạy con cái trở thành những người làm nghề chuyên môn như bác sĩ, điều khiến nhiều người đặc biệt quan tâm đến triết lý giáo dục của ông.

Theo Brownstone, có một câu mà cha mẹ tuyệt đối không nên nói với con: "Việc khó khăn bố mẹ sẽ giải quyết hết, con chỉ cần học là đủ".

10 quy tắc dạy con trong gia đình giàu có để tạo ra thế hệ thành công - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ông gần như không ép buộc con cái, nhưng có một yêu cầu duy nhất: biết đặt mình vào vị trí của người khác. Thay vì hỏi “Tại sao con lại làm vậy?”, ông khuyến khích cha mẹ hỏi: “Theo con, người khác vì sao lại hành xử như vậy?”. Cách đặt câu hỏi này giúp trẻ hình thành tư duy đa chiều và khả năng thấu cảm.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh một yếu tố tưởng như đơn giản nhưng lại khó nhất: sự kiên nhẫn. Học tập là một cuộc chạy marathon, đầu tư cũng vậy và cuộc đời lại càng như thế. Thành công trong tiền bạc hay nuôi dạy con đều cần thời gian.

10 quy tắc dạy con trong gia đình giàu có

Những gia đình có điều kiện thường không chỉ truyền lại tài sản mà còn truyền cả tư duy sống. Dưới đây là 10 điều họ luôn nhấn mạnh khi dạy con:

1. Con làm được

Niềm tin của cha mẹ là nền tảng để trẻ tự tin. Khi gặp khó khăn, điều họ cần không phải là bị thay thế, mà là được khích lệ để tiếp tục thử.

2. Thất bại là một phần của thành công

Người giàu không dạy con né tránh thất bại, mà dạy cách đi qua nó. Mỗi lần vấp ngã là một lần học.

3. Nỗ lực quan trọng hơn tài năng

Họ hiểu rất rõ: tài năng có thể giúp bắt đầu nhanh hơn, nhưng chỉ có kiên trì mới đi được đường dài.

4. Có nhiều thứ quý hơn tiền

Các mối quan hệ, giá trị sống và trải nghiệm, đó mới là thứ quyết định cách một người sử dụng tiền bạc.

5. Hãy sống với ước mơ

Câu nói khiến họ lo lắng nhất là: "Con không có ước mơ". Bởi mục tiêu sống chính là động lực lớn nhất để tạo ra của cải và giá trị.

6. Đừng ngại nhờ giúp đỡ

Không ai thành công một mình. Biết tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc là một kỹ năng quan trọng.

7. Biết ơn

Sự biết ơn không chỉ là phép lịch sự, mà là nền tảng của một tâm thế sống tích cực và bền vững.

8. Tin vào chính mình

Tự tin không phải tự nhiên có, mà được nuôi dưỡng từ cách cha mẹ nhìn nhận và tôn trọng con.

9. Tận hưởng hiện tại

Không đánh đổi hiện tại chỉ để chạy theo tương lai. Sống có ý nghĩa hôm nay mới tạo nên tương lai vững chắc.

10. Trở thành người có ích cho xã hội

Họ dạy con không chỉ sống cho bản thân, mà còn tạo giá trị cho người khác. Và để làm được điều đó, tài chính cũng là một công cụ cần thiết.

Điểm chung trong cách dạy con của các gia đình giàu có không nằm ở việc cho con bao nhiêu tiền, mà là trao cho con một hệ tư duy: biết nghĩ xa, biết chịu trách nhiệm, biết kiên trì và biết mình sống để làm gì. Có lẽ vì vậy mà với họ, sự giàu có không phải là đích đến mà là kết quả tất yếu của một cách sống đã được nuôi dưỡng từ rất sớm.

Nhìn kỹ hơn, những nguyên tắc này không chỉ tạo ra những đứa trẻ ngoan hay giỏi, mà đang hình thành một kiểu người: biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, không sợ thất bại, có mục tiêu dài hạn và đủ kiên nhẫn để theo đuổi.

Đó cũng chính là những phẩm chất cốt lõi tạo ra của cải trong dài hạn.

Khi một đứa trẻ lớn lên với tư duy như vậy, việc kiếm tiền không còn là may rủi, mà là hệ quả của cách nghĩ và cách sống. Họ không tiêu tiền để chứng minh giá trị, mà dùng giá trị để tạo ra tiền. Và quan trọng hơn, họ biết cách giữ và phát triển những gì mình có.

Có lẽ vì thế, giàu càng giàu hơn không hẳn bắt đầu từ tài sản, mà bắt đầu từ cách một gia đình nuôi dưỡng tư duy cho thế hệ tiếp theo. Khi nền tảng ấy được lặp lại qua nhiều thế hệ, khoảng cách không chỉ nằm ở tiền bạc mà là ở cách nhìn cuộc đời.

Hiểu Đan

3 con giáp vừa bước qua thời điểm khó khăn, chuẩn bị bùng nổ tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026
Tags

gia đình

dạy con

Quy tắc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại