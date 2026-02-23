Doanh thu thảm bại, 1 phim Việt rời rạp vào mùng 7 Tết

Sau gần 6 ngày công chiếu, cuộc đua phim Tết Việt vẫn chưa hạ nhiệt. Phòng vé liên tục biến động khi bốn cái tên Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho dần tạo nên thế phân hóa rõ rệt về doanh thu lẫn độ phủ sóng truyền thông. Từ vị trí dẫn đầu đến nhóm bám đuổi phía sau, cục diện thị trường đã tương đối định hình. Thế nhưng, vẫn còn một dự án ra mắt đúng dịp cao điểm nhưng gần như không để lại dấu ấn nào tại phòng vé: Huyền Tình Dạ Trạch. Giữa không khí sôi động của đường đua trăm tỷ, bộ phim này lặng lẽ xuất hiện rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Gần 2 tuần cầm cự tại rạp, Huyền Tinh Dạ Trạch chính thức rút khỏi phòng vé từ ngày 23/2, trở thành bộ phim đầu tiên “chia tay” đường đua mùa Tết năm nay. Một cuộc chơi vốn đã chật chội, và với tác phẩm này, cơ hội gần như khép lại ngay từ những ngày đầu. Theo số liệu đưa ra, phim chỉ có 7 suất chiếu, bán được 352 vé, thu về khoảng 27 triệu đồng vào ngày 22/2. Trước đó một ngày, tác phẩm có 5 suất, bán 295 vé, thu khoảng 32 triệu đồng. Lượng suất chiếu ít ỏi cùng tỷ lệ lấp đầy thấp là tình trạng kéo dài gần như suốt thời gian phim trụ rạp, khiến hành trình phòng vé ngày càng thu hẹp.

Tính đến khi rời rạp, tổng doanh thu của phim dừng ở khoảng 420 triệu đồng. Con số này thấp hơn khoảng 600 lần so với bộ phim đang dẫn đầu phòng vé là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành (240 tỷ đồng). Với mốc hơn 400 triệu đồng, Huyền tình Dạ Trạch rơi vào nhóm phim có doanh thu thấp nhất năm 2026, bên cạnh Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác (324 triệu đồng) và Vạn Dặm Yêu Em (85 triệu đồng).

Thanh Tâm, gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh và đảm nhận vai chính, được xem là điểm nhấn mới mẻ của dự án. Tuy nhiên, sức hút từ dàn diễn viên trẻ không đủ để kéo khán giả ra rạp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh yếu tố thời điểm, nội dung phim cũng được nhận định là khó tiếp cận số đông. Tác phẩm mang màu sắc huyền sử, đậm chất văn hóa Bắc, cốt truyện và tinh thần không thiên về giải trí đại chúng. Khi khán giả Tết thường ưu tiên các phim hài, tình thân hoặc có ngôi sao bảo chứng phòng vé, lựa chọn này khiến bộ phim ở thế bất lợi. Dù được đầu tư công phu về phục dựng văn hóa, câu chuyện và nhân vật chưa đủ sức tạo ra hiệu ứng thảo luận rộng rãi.

Phim do Vũ Liêm chấp bút kịch bản, đạo diễn Tôn Văn thực hiện. Dàn diễn viên quy tụ nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, nghệ sĩ Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân, cùng các gương mặt trẻ như Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt.

Huyền Tình Dạ Trạch được định vị ở dòng phim huyền sử - lãng mạn, lấy cảm hứng từ mối tình nổi tiếng giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Không dừng lại ở chuyện yêu đương vượt rào cản thân phận, tác phẩm còn mở rộng lát cắt sang đời sống cư dân Việt cổ ven sông Hồng thời Hùng Vương dựng nước: từ lao động, khai phá đến hành trình quần tụ, hình thành cộng đồng trong buổi sơ khai của lịch sử.