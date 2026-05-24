Doanh thu Metro Hà Nội lớn gấp 1,7 lần của Metro Tp.HCM nhưng lợi nhuận sau thuế tương đương nhau: Vì sao vậy?

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP.HCM (Metro TP.HCM) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025.

Về lợi nhuận, Metro TP.HCM ghi nhận lãi sau thuế 38,74 tỷ đồng theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, trong khi Metro Hà Nội đạt 36,78 tỷ đồng . Đây là lần đầu tiên cả hai đơn vị cùng có lãi trong một năm tài chính, đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành vận tải đường sắt đô thị Việt Nam.

Dù lợi nhuận gần bằng nhau, doanh thu của hai công ty lại chênh nhau gần gấp đôi. Metro Hà Nội, với 2 tuyến đường, đạt tổng doanh thu gần 938 tỷ đồng , gấp 1,7 lần so với mức 547 tỷ đồng của Metro TP.HCM đang có 1 tuyến đường.

Doanh thu từ bán vé thực tế của Metro Hà Nội chỉ đạt khoảng 144 tỷ đồng, trong khi Metro TP.HCM thu được hơn 214 tỷ đồng từ bán vé﻿.

Một điểm giống nhau của cả 2 đơn vị là trợ giá có góp phần lớn cho kết quả năm vừa rồi. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu từ trợ giá của Metro Hà Nội chiếm 85%, cao hơn nhiều so với tỷ trọng 50% của Metro Tp.HCM.

Tại Metro Hà Nội, doanh thu trợ giá là 794 tỷ đồng , chiếm khoảng 84,7% tổng doanh thu.

Trong khi đó, Metro TP.HCM nhận trợ giá khoảng 278 tỷ đồng , tương đương 50,8% tổng doanh thu — tỷ lệ thấp hơn so với Metro Hà Nội.

Ngoài ra, Metro TP.HCM (tuyến Bến Thành – Suối Tiên) vận chuyển được 20,46 triệu lượt hành khách trong năm 2025, vượt 21% so với kế hoạch ban đầu.

Metro Hà Nội không đưa ra con số vận chuyển hành khách cụ thể, nhưng cho biết kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu vượt 11% so với kết quả năm 2025. Với kế hoạch năm 2026 là 21,59 triệu lượt khách, cho thấy vận chuyển hành khách năm 2025 khoảng 19,5 triệu lượt người.﻿

Năm 2026, Metro Hà Nội đặt mục tiêu doanh thu gần 1.280 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng, trong khi Metro TP.HCM kỳ vọng đạt doanh thu 628 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế gần 39 tỷ đồng. ﻿