Doanh thu lợi nhuận khả quan, Vietnam Airlines tăng lương 6% cho toàn bộ người lao động

Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đã vận chuyển gần 11,3 triệu khách, tăng xấp xỉ 11% so với cùng kỳ năm trước. Vận chuyển hàng hóa đạt gần 141.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 27,4% so với kế hoạch 2024.