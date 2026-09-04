Doanh thu hơn 23 tỷ USD, 'ông lớn' thời trang thế giới chỉ ra yếu tố 'ăn điểm' của Việt Nam

Việt Nam có sự ổn định về mặt chính trị. Đây là điều mà các tập đoàn lớn đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, lĩnh vực dệt may nội địa đang có sẵn một nền tảng công nghiệp tốt.

Linh hoạt và ổn định

“Ông so sánh sao về tiềm năng ngành dệt may giữa Bangladesh và Việt Nam?”.

Câu hỏi trên được phóng viên đặt ra cho ông Alen Wei - Giám đốc Tài chính của H&M Production khu vực Trung Quốc và Đông Nam Á, bên lề Diễn đàn Xuất khẩu 2026, diễn ra sáng 3/9.

Trả lời, đại diện H&M Production cho rằng, ở thời điểm hiện tại, chi phí không còn là yếu tố quan trọng nhất đối với hầu hết các thương hiệu của H&M.

Ông Alen Wei giải thích, vấn đề không chỉ là giá cả, mà còn là mức độ linh hoạt của chuỗi cung ứng.

Trong vài năm qua, nhiều biến cố xảy ra ở các quốc gia khác nhau. Vì thế, xu hướng rất rõ ràng là các thương hiệu muốn phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa hoạt động sản xuất. Đây là một trong những lý khiến các đơn hàng tại Bangladesh có xu hướng, dù chi phí sản xuất tại quốc gia này khá rẻ.

“Trong khi đó, tại Việt Nam – đặc biệt là về mặt chính trị – ổn định hơn rất nhiều. Ngoài ra, các bạn có sẵn một nền tảng công nghiệp tốt”, ông Alen Wei nói và cho biết, các hoạt động của H&M tại Việt Nam đang tập trung theo hướng vận hành hiệu quả, làm ra nhiều hơn nhưng tốn ít chi phí, tài nguyên hơn.

Tuy nhiên, chi phí chỉ là một phần, quan trọng là Việt Nam có sự linh hoạt và ổn định. “Đó mới là những điều mấu chốt”, ông nhấn mạnh.

H&M là doanh nghiệp thời trang bán lẻ lớn thứ hai thế giới. Tập đoàn này sở hữu mạng lưới hơn 4.300 cửa hàng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Companiesmarketcap, năm 2025, công ty đạt doanh thu 23,36 tỷ USD.

Hiện tại, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có nguồn hàng quan trọng nhất của H&M trên toàn cầu. Tập đoàn này đã tìm kiếm nguồn hàng từ Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. H&M cũng đang làm việc với hơn 40 nhà cung cấp, vận hành hơn 70 nhà máy trên toàn quốc, tạo việc làm cho hơn 60.000 công nhân.



Walmart thu 2 tỷ USD từ bán hàng Việt online

Bên cạnh H&M, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới cũng đang hiện diện tại TP.HCM để tham dự các chuỗi hoạt động của Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại biểu tham dự Vietnam International Sourcing 2026. (Ảnh: BTC)

Theo số liệu từ ban tổ chức, VIS năm nay thu hút 500 doanh nghiệp Việt Nam cùng khoảng 500 kênh phân phối và nhà thu mua quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến, 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B sẽ diễn ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết, các tập đoàn như Walmart, Costco, Amazon đã cử những lãnh đạo cấp cao về quản lý, quan hệ Chính phủ, thu mua sang Việt Nam tham dự VIS 2026. Điều nay cho thấy sự quan tâm đối với nguồn hàng từ Việt Nam.

Với 320 triệu người tiêu dùng, thị trường Mỹ vẫn rất tiềm năng. Báo cáo từ Walmart cho thấy, riêng trong năm 2025, doanh số bán hàng trực tuyến cho các sản phẩm từ Việt Nam đã cán mốc 2 tỷ USD.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Xuất khẩu 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cũng khẳng định, trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang bước vào một giai đoạn mới, với nhiều biến động khó dự báo, Việt Nam vẫn kiên định là một điểm đến đáng tin cậy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với mạng lưới 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký kết và thực thi, môi trường đầu tư ổn định, năng lực sản xuất không ngừng được nâng cao và vị trí địa kinh tế chiến lược tại trung tâm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn, nhà mua hàng quốc tế.

Trong năm 2026, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15–16%, hướng tới quy mô kim ngạch xuất khẩu 546–550 tỷ USD; đây là mục tiêu đầy thách thức, nhưng cũng thể hiện quyết tâm và niềm tin của Việt Nam vào nội lực và vị thế của mình trong dòng chảy thương mại thế giới, bà Thắng thông tin.

Theo Cục Thống kê, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 109,7 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nếu tính chung tám tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đã đạt 770,14 tỷ USD. Đây là mức cao nhất của tám tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.