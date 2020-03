Doanh thu giảm 80%, tiểu thương chợ hoa Quảng An chỉ dám nhập cầm chừng

Theo chia sẻ từ nhiều tiểu thương tại chợ Quảng An, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách hàng tới mua rất hạn chế. "Cửa hàng tôi từ 19h tối đến hơn 22h chưa có một đơn hàng nào đặt trước", anh Nguyễn Văn Phong, chủ một hàng hoa tại chợ Quảng An cho hay.