Doanh số xe Hyundai giảm "sốc" trong tháng 1/2023

Cụ thể, theo số liệu từ tập đoàn Thành Công (TC Group), tổng lượng ô tô Hyundai bán ra trong tháng 1/2023 đạt 3.496 xe, giảm hơn 170% so với tháng trước (với 9.545 xe bán ra). Hầu hết doanh số các mẫu xe của Hyundai đều giảm mạnh.

Ngay cả dòng xe bán chạy nhất năm 2022 của Hyundai là Accent cũng giảm khi chỉ bán ra 1.024 xe trong tháng 1/2023, giảm tới hơn 180% so với tháng trước đó (2.929 xe). Tuy nhiên, đây vẫn là dòng xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam trong tháng 1/2023.

Doanh số chi tiết từng dòng xe của Hyundai trong tháng 1/2023, 12/2022.

Mẫu xe bán chạy thứ hai là Hyundai Grand i10 với 632 chiếc, giảm 46% so với tháng 12/2022. Hyundai Creta đứng thứ 3, doanh số đạt 585 chiếc, giảm mạnh so với tháng 12/2023 (bán ra 1.877 xe).



Ngoài 3 xe kể trên, những mẫu ô tô Hyundai còn lại đều ghi nhận doanh số không quá 350 xe trong tháng 1/2023, trong đó SantaFe đạt 323 xe, Tucson (225 xe), Elantra (213 xe) và Stargazer (182 xe). Trong khi đó các dòng xe thương mại, doanh số tháng 1 của Hyundai đạt 312 chiếc.

Dòng xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng 1/2023 giảm hơn 180% so với tháng 12/2022.

Theo giới kinh doanh, không chỉ có doanh số của dòng xe Hyundai giảm mạnh trong tháng 1/2023 mà toàn thị trường chung đều giảm sâu so với tháng 12/2022. Nguyên nhân chính là do tháng 1/2023 rơi vào dịp Tết Nguyên đán nên tâm lý người tiêu dùng không còn muốn mua sắm.



Cùng vì vậy, để kích cầu thị trường sau Tết - khoảng thời gian ảm đạm nhất của lĩnh vực xe, nhiều mẫu xe của Hyundai đã được các đại lý tung ra mức ưu đãi, giảm giá , tặng phụ kiện hấp dẫn. Đáng chú ý nhất chính là dòng xe Santa Fe với mức giảm giá lến tới 100 - 135 triệu đồng , tùy phiên bản và đại lý. Bên cạnh mức giảm giá tiền, nhiều đại lý còn tặng kèm nhiều quà tặng khác.

Hyundai Santa Fe dang được giảm giá sâu nhất.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 1/2023 đạt 17.314 xe, bao gồm xe 14.036 du lịch; 3.174 xe thương mại và 104 xe chuyên dụng.



Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 49%; xe thương mại giảm 59% và xe chuyên dụng giảm 62% so với tháng trước; Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 8.086 xe, giảm 54% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.228 xe, giảm 48% so với tháng trước./.