Doanh số xe điện toàn cầu tăng trưởng chậm lại

Doanh số xe điện toàn cầu chậm lại do tác động từ thị trường Trung Quốc và Mỹ

Theo dữ liệu mới công bố, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu trong tháng 11/2025 đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Nguyên nhân chủ yếu do đà tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc chững lại, trong khi việc kết thúc chương trình tín dụng thuế tại Mỹ khiến khu vực Bắc Mỹ đứng trước nguy cơ sụt giảm doanh số năm đầu tiên kể từ năm 2019.

Công ty tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI) cho biết, trái ngược với Mỹ, thị trường châu Âu vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ các chương trình hỗ trợ quốc gia. Số lượng đăng ký xe EV, bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid sạc điện, tại khu vực này đã tăng một phần ba so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm ủng hộ xe điện cho rằng việc chuyển đổi nhanh chóng là cần thiết để cắt giảm khí thải CO2. Tuy nhiên, trước bối cảnh áp dụng xe điện chậm hơn dự kiến, nhiều nhà sản xuất ô tô và chính phủ đã rút lại một số cam kết xanh. Các nhóm vận động hành lang cảnh báo điều này có thể đe dọa đến việc làm và lợi nhuận ngành ô tô.

Về số liệu cụ thể, lượng đăng ký xe điện toàn cầu trong tháng 11/2025 tăng 6% lên gần 2 triệu chiếc. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng 3% lên hơn 1,3 triệu xe - mức tăng thấp nhất kể từ tháng 2/2024; ngược lại, thị trường Bắc Mỹ ghi nhận mức giảm sâu tới 42%.