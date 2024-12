Doanh số xe điện tăng mạnh: Xe cũ tăng 64%, xe mới vượt mốc 1 triệu chiếc

Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện (EV) trong năm 2024 đã chậm lại nhưng thị trường xe điện tại Mỹ vẫn đang trên đà lập kỷ lục với cả xe mới và xe cũ. Theo báo cáo từ Cox Automotive, tính đến hết tháng 10, hơn 1 triệu xe điện mới đã được bán ra tại Mỹ, ghi nhận mức tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 10 chứng kiến 106.155 xe điện mới được bán ra, tăng 2,3% so với tháng 9. Hiện tại, xe điện chiếm 7,9% thị phần xe mới tại Mỹ, bất chấp sự sụt giảm chung của ngành ô tô.

Các ưu đãi và cho thuê thúc đẩy tăng trưởng

Sự tăng trưởng này phần lớn đến từ các chương trình ưu đãi và lựa chọn thuê xe hấp dẫn. Báo cáo cho biết, các ưu đãi mua xe điện trong tháng 10 chiếm 13,7% giá bán trung bình, giúp nhiều người mua dễ dàng tiếp cận. Giá bán trung bình của một chiếc xe điện mới trong tháng đạt 56.902 USD (446 triệu đồng), giảm nhẹ 1,2% so với tháng trước.

Ngoài giá cả, hình thức thuê xe điện ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn để giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu. Sự kết hợp giữa ưu đãi và thuê xe đã giúp duy trì sức hút của xe điện, ngay cả khi doanh số ô tô nói chung có dấu hiệu chững lại.

Thị trường xe điện cũ bùng nổ

Không chỉ xe mới, thị trường xe điện cũ cũng tăng trưởng mạnh mẽ với 23.788 xe được bán trong tháng 10, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng tới 39,5% so với năm ngoái. Xe điện cũ hiện chiếm 1,6% tổng thị phần xe cũ tại Mỹ. Giá niêm yết trung bình của xe điện cũ đã giảm xuống còn 37.912 USD (963 triệu đồng), thấp hơn 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy xe điện đang ngày càng dễ tiếp cận hơn, dù người sở hữu xe cũ phải đối mặt với mức khấu hao cao hơn.

Cung và cầu biến động

Nguồn cung xe điện cũng đang thay đổi nhanh chóng. Thời gian trung bình một chiếc xe điện mới nằm trên kệ đại lý là 101 ngày, giảm 9,3% so với năm ngoái, cho thấy xe điện đang được tiêu thụ nhanh hơn. Xe điện cũ có thời gian lưu kho trung bình 48 ngày, tương đương xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống với 46 ngày. Mặc dù có sự suy thoái rộng hơn vào năm 2024, thị trường EV của Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ.

Vào cuối quý 3, doanh số bán EV tại quốc gia này tăng vọt 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 8,9% trên thị trường ô tô mới. Sự phục hồi mạnh mẽ này cho thấy rằng ở thời điểm hiện tại, sự quan tâm đối với phân khúc xe điện khí hóa vẫn chưa hề suy giảm, ngay cả khi đà tăng trưởng chung của EV đã dao động vào đầu năm.

Những thách thức phía trước

Dù thị trường xe điện vẫn mạnh mẽ, tương lai có thể gặp nhiều biến động khi chính quyền mới dự kiến sẽ cắt giảm các khoản trợ cấp liên bang cho xe điện. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ tại cấp bang, như ở California, vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà phát triển của ngành.