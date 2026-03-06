Doanh số BYD lao dốc 36% đầu năm 2026

Theo CNBC, trong hai tháng đầu năm, BYD đã để mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh trong nước khi nhu cầu chung của thị trường xe điện tại Trung Quốc có dấu hiệu giảm sút.

Cụ thể, tổng doanh số của BYD trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026 giảm khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đã được điều chỉnh để tính đến sự sụt giảm doanh số theo mùa do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hai tuần vào giữa tháng 2.

Trái ngược với đà giảm của BYD, doanh số hai tháng đầu năm của các nhà sản xuất xe điện khác tại Trung Quốc nhìn chung đều tăng, trong đó có Leapmotor và Xiaomi đều báo cáo mức tăng trưởng doanh số đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Leapmotor ghi nhận doanh số 60.126 chiếc trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Xiaomi đã bán được hơn 59.000 chiếc trong cùng kỳ, đạt mức tăng 48% so với năm trước.

Đáng chú ý, theo tính toán của CNBC, doanh số bán hàng kết hợp của Nio và Zeekr (thuộc Geely) trong hai tháng đầu năm đã tăng lần lượt là 77% và khoảng 84% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, Xpeng ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái khi doanh số cộng dồn chỉ đạt 35.267 chiếc, tương đương mức giảm khoảng 42%. Li Auto cũng ghi nhận mức giảm nhẹ gần 4%, với tổng lượng xe bàn giao đạt 54.089 chiếc.

Sân chơi xe điện Trung Quốc đang cân bằng hơn

Ngoài yếu tố mùa vụ, việc khoảng cách doanh số giữa BYD và các đối thủ ngày càng thu hẹp cho thấy thị trường xe điện Trung Quốc đang dần trở nên cân bằng hơn, khi các sản phẩm cạnh tranh ngày càng hấp dẫn người tiêu dùng.

"Lợi thế của BYD là có thật, nhưng đang thu hẹp dần. Khả năng bị đảo ngược hoàn toàn trong ngắn hạn là thấp, tuy nhiên xu hướng thị phần nội địa đang bị thu hẹp", Leon Cheng, trưởng bộ phận nghiên cứu ngành di chuyển tại công ty tư vấn quản trị YCP, cho biết.

Trong giai đoạn 2024-2025, BYD chiếm khoảng 26-34% thị phần xe năng lượng mới tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các hãng như Geely hay Leapmotor đang dần giành được thị phần, đặc biệt khi họ tấn công trực tiếp vào phân khúc tầm trung - vốn là thế mạnh của BYD.

Các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc đã tìm cách làm suy yếu vị thế thống trị của BYD bằng cách tích hợp tối đa giá trị vào sản phẩm của mình, đồng thời vẫn duy trì mức giá cạnh tranh - một hiện tượng cạnh tranh khốc liệt trong ngành, thường được gọi là "involution".

Chiếc SUV YU7 mới của Xiaomi là mẫu xe ô tô bán chạy nhất Trung Quốc trong tháng 1, với số lượng bán ra gấp hơn hai lần so với Tesla Model Y. Model Y vốn là mẫu xe bán chạy nhất của tháng trước đó.

Ngoài ra, việc tái áp dụng mức thuế mua xe 5% đối với xe năng lượng mới được công bố vào cuối năm 2025 cũng có thể đã tạo ra một "khoảng trống nhu cầu" cho BYD khi bước sang năm mới, do người tiêu dùng đã đổ xô đi mua xe trước khi thuế có hiệu lực, ông Cheng cho biết.

Tuy nhiên, Abby Tu, nhà phân tích nghiên cứu chính tại S&P Global Mobility, cho biết: "Tôi nghĩ việc tạo sự khác biệt cho bản thân đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với các công ty".

Nhiều đối thủ của BYD cũng đang tập trung vào các phân khúc cao cấp và xe sang, nhằm tìm kiếm chỗ đứng riêng trong thị trường xe điện khổng lồ của Trung Quốc.

BYD đẩy mạnh xuất khẩu để tìm động lực tăng trưởng

Trước sức ép cạnh tranh trong nước, BYD đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo tính toán của CNBC, tháng 2 vừa qua là lần đầu tiên doanh số xuất khẩu của BYD vượt doanh số bán trong nước.

"Chiến lược phòng ngừa rủi ro của BYD là xuất khẩu - lần đầu tiên doanh số tại nước ngoài vượt mốc 1 triệu chiếc vào năm 2025, tạo ra một lợi thế mà các đối thủ chỉ tập trung vào thị trường nội địa không thể có được," ông Cheng nói.

Ở thị trường trong nước, người tiêu dùng có thể sẽ sớm thấy các dòng sản phẩm mới của BYD trong năm nay, trong đó đáng chú ý là công nghệ pin thế hệ mới.

"Năm ngoái, việc BYD triển khai miễn phí hệ thống hỗ trợ lái nâng cao 'God's Eye' đã giúp kích thích nhu cầu mà không gây ra cuộc chiến giá cả. Một động thái tương tự có thể sớm diễn ra với pin Blade Battery 2.0 và công nghệ sạc nhanh thế hệ hai", ông Cheng cho biết.

Trung Quốc thúc đẩy ngành xe điện tự chủ hơn

Dù một số hãng xe ghi nhận doanh số tăng, thị trường xe điện Trung Quốc vẫn đang đối mặt với dấu hiệu nhu cầu giảm sút. Một phần nguyên nhân đến từ việc áp dụng thuế mua xe năng lượng mới 5%, sau thời gian dài được miễn hoàn toàn thuế 10%.

Theo Giáo sư Lawrence Loh từ Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore, việc giảm dần các ưu đãi cho xe điện cho thấy cơ quan quản lý Trung Quốc đang chủ động đưa thị trường xe điện trở về trạng thái "bình thường hóa".

Ông Loh cho biết, những động thái như vậy được thiết kế để khuyến khích các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc tự lực hơn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc cắt giảm các ưu đãi tài chính này có thể làm giảm nhu cầu mua xe điện mới, vì thị trường dự đoán chi phí sẽ được chuyển sang cho người tiêu dùng.

Bà Abby Tu từ S&P Global Mobility cho biết: "Ví dụ, mức thuế 5% đối với một chiếc xe hơi có giá 200.000 đô la... vẫn tương đương với việc cộng thêm khoảng 10.000 đô la vào giá mua, vì vậy... đó là điều cần phải cân nhắc".

Tuy nhiên, bà Abby Tu cũng cho biết thêm, một số nhà sản xuất ô tô đã tìm cách thúc đẩy nhu cầu nội địa đang giảm sút của đất nước bằng cách bù đắp một phần chi phí tài chính cho người tiêu dùng.

Các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc đã tìm đến các chương trình tài chính sáng tạo để kích cầu người tiêu dùng.

Trước đó, CNBC đã đưa tin rằng Tesla đã bắt đầu cung cấp cho người tiêu dùng các khoản vay lãi suất 0% trong 5 năm, hoặc các khoản vay lãi suất "cực thấp" trong 7 năm. Xiaomi kể từ đó cũng đã công bố một ưu đãi tương tự, cung cấp các gói tài chính "lãi suất thấp" trong 7 năm, theo tài khoản Weibo chính thức của hãng.

