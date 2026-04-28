Doanh số bán tiêm kích Su-35 đang phá kỷ lục

Nga đang phá kỷ lục về doanh số bán máy bay chiến đấu Su-35: Đơn đặt hàng từ nước ngoài sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2025, theo trang Military Watch (MW). Tuy nhiên, Nga không ngủ quên trên chiến thắng và có thể tìm kiếm khách hàng mới trong tương lai.

Xuất khẩu Su-35 đã tăng đáng kể trong năm 2025. Năm ngoái, có thông báo 48 máy bay loại này đã được đặt hàng cho Không quân Iran và 6 chiếc khác cho Ethiopia. Vào tháng 2 cùng năm, 18 chiếc đã được giao cho Algeria.

Điều này thể hiện qua việc tăng gấp 5 lần số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu được xác nhận trong năm 2025 - từ 24 chiếc bán cho Trung Quốc lên 96 chiếc, được mua bởi 4 khách hàng nước ngoài khác nhau.

Khi ngành công nghiệp quốc phòng Nga mở rộng đáng kể sản xuất Su-35, khả năng mua loại máy bay này từ Triều Tiên đang được thảo luận sôi nổi.

Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thân thiết giữa hai nước có thể thúc đẩy Nga tìm kiếm những kẽ hở trong lệnh cấm vận vũ khí hiện hành của Liên Hợp Quốc để cung cấp cho nước láng giềng.

Các quan chức Triều Tiên đã quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Nga trong nhiều năm. Vào tháng 9/2023, họ đã thị sát cơ sở sản xuất và buồng lái của máy bay Su-57 tại Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur, đồng thời quan sát chuyến bay thử nghiệm của Su-35.

Nga sẽ bán tiêm kích Su-35 cho Triều Tiên.

Trong bối cảnh Triều Tiên hỗ trợ Nga trên chiến trường và bế tắc với NATO, các nhà phân tích ngày càng suy đoán khả năng Nga sẽ tìm cách bù đắp chi phí cho các thiết bị quân sự quan trọng của Triều Tiên không chỉ thông qua chuyển giao công nghệ mà còn bao gồm cả bán máy bay chiến đấu.

Theo các nguồn tin, Bình Nhưỡng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua Su-35 từ giữa những năm 2010, mặc dù thông tin do tình báo Hàn Quốc đưa ra, vẫn chưa được xác nhận.

Mặc dù Triều Tiên sản xuất nhiều loại vũ khí hàng không được sử dụng để nâng cấp các máy bay như MiG-29 và Su-25, nhưng nếu không mua tiêm kích hiện đại, khả năng thực hiện một chương trình hiện đại hóa toàn diện hơn sẽ vẫn bị hạn chế.

Triều Tiên sở hữu một trong những ngành công nghiệp quốc phòng lớn và tự chủ nhất thế giới, cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) - từ tàu ngầm hạt nhân đến tàu khu trục tiên tiến và xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hiện đại hóa KPA suốt 15 năm qua, Không quân nước này vẫn là binh chủng kém phát triển nhất trong lực lượng vũ trang và có công nghệ lạc hậu hơn đáng kể so với các đối thủ tiềm năng.

Hệ thống phòng không của Triều Tiên thuộc hàng mạnh và nhiều nhất thế giới, đồng thời tiếp tục được hiện đại hóa nhanh chóng thông qua việc thử nghiệm các hệ thống con và loại tên lửa mới

Tuy nhiên, việc thiếu tiêm kích hiện đại vẫn là bất lợi nghiêm trọng đối với quốc gia sở hữu một trong những hệ thống phòng thủ tốt nhất thế giới.

Mặc dù chi phí vận hành Su-35 khá cao, chủ yếu do kích thước lớn, nhưng các máy bay chiến đấu nhỏ hơn của Triều Tiên đã được sử dụng trong thời gian dài cũng đòi hỏi chi phí bảo trì cao hơn.

Việc loại biên từ 2 đến 4 phi đội chiến đấu cơ cũ, chẳng hạn như MiG-19 hoặc MiG-21 có thể giải phóng nguồn lực cần thiết để tài trợ cho việc bảo trì một phi đội Su-35.

Dự kiến 12 - 14 chiếc Su-35 có giá khoảng 1 tỷ USD, trong khi nhập khẩu quốc phòng hàng năm của Nga từ Triều Tiên ước tính vào khoảng từ 10 đến 20 tỷ USD. Do đó, Su-35 là lựa chọn rất hợp lý về mặt chi phí và sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu cũ hiện đang được Không quân Triều Tiên sử dụng.

Nhược điểm chính của Su-35 là mặc dù nó có khả năng cạnh tranh với các tiêm kích tiên tiến của châu Âu, thậm chí có ưu thế đáng kể về đặc tính kỹ chiến thuật, nhưng tiêm kích thế hệ 4++ này sẽ kém hiệu quả hơn ở Đông Á, nơi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, Không quân Triều Tiên có thể tìm cách khắc phục vấn đề này bằng cách tập trung vào việc triển khai máy bay để hỗ trợ hệ thống phòng không mặt đất. Nhiều cảm biến sẽ tăng cường đáng kể khả năng nhận thức tình huống của mạng lưới phòng không.

Su-35 có thể được mua với số lượng nhỏ như một biện pháp tạm thời để chuẩn bị cho việc đón nhận các máy bay chiến đấu hiện đại hơn, cho đến khi tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57M1 ra mắt vào đầu những năm 2030.

Nhưng sự xuất hiện của một lựa chọn tiên tiến hơn là Su-57 vẫn làm giảm sức hấp dẫn của Su-35 đối với các khách hàng tiềm năng khác. Ưu điểm chính của chiến đấu cơ đời cũ ngoài chi phí thấp hơn là khả năng giao hàng nhanh hơn đáng kể.