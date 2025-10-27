Doanh nhân U65 chi 185 tỷ đồng mua mảnh đất 22.000m2 xây biệt phủ nghỉ hưu, dưỡng già: "Vừa nhìn đã muốn gắn bó cả đời"

Giữa núi rừng yên tĩnh ở Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc), có “tòa lâu đài” độc đáo mang tên Hữu Bằng Hội Quán – đây là thành quả của doanh nhân Trần Minh Phương, người được mệnh danh “doanh nhân biết sống nhất Đài Loan”.

Từ nhân viên báo chí đến người sáng lập “bưu điện tư nhân” đầu tiên

Ông Trần Minh Phương, 62 tuổi, sinh ra tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ngày trước, ông là quản lý kinh doanh của tờ báo lớn nhưng do áp lực công việc nên nghỉ việc, rồi chuyển sang làm người giao báo.

Trong những năm tháng khó khăn nhất, trừ đi tiền nhà và phí sinh hoạt cố định, cả gia đình ông chỉ còn 600 NDT (khoảng 2,2 triệu đồng) để chi tiêu. Trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, cuộc sống trải qua vô cùng cơ cực. Khi đó, ông quyết tâm rằng sau này phải xây cho gia đình 1 ngôi nhà vững chãi như lâu đài và có nơi để bạn bè tụ họp.

Và rồi trong 1 lần khi đang trên đường giao báo, ông Trần Minh Phương nảy ra ý tưởng: “Tôi phát báo còn nhanh hơn bưu điện, tại sao không tự mở một hệ thống riêng?”.

Nghĩ là làm, ông rủ vài đồng nghiệp cùng sáng lập bưu điện tư nhân đầu tiên ở Đài Loan, chuyên phân phối tạp chí và ấn phẩm quảng cáo – đặt nền móng cho những thành công sau này.

Mảnh đất của ông Trần khi nhìn từ trên cao

Giấc mơ “lâu đài” cho gia đình

Đến năm 47 tuổi, trong 1 chuyến đi đến Nghi Lan, ông Trần Minh Phương đã mua khu đất rộng 22.000m² nằm giữa thung lũng, có suối chảy qua và bốn bề được núi bao quanh.

“Tôi vừa nhìn đã biết đây chính là nơi mình muốn gắn bó cả đời.” ông kể.

Ông tham gia vào mọi việc từ khi mua đất đến lúc hoàn thiện kéo dài 8 năm, toàn bộ khâu thiết kế, chọn vật liệu và trồng cây... Chi phí xây dựng lên đến khoảng 50 triệu NDT (khoảng 185 tỷ đồng).

Hiện trên mảnh đất đó có 4 công trình chính: tòa Lâu Đài, tòa Bảo Hạp, tòa Đảo Nhỏ và 1 bảo tàng mỹ thuật tư nhân.

Một góc bên trong căn Bảo Hạp

Kiến trúc hòa cùng thiên nhiên

Tòa Lâu Đài là nơi sinh hoạt chính của gia đình. Nó được xây bằng bê tông trần, cao 3 tầng với cầu thang thông tầng và hành lang kính, tạo cảm giác không gian mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, ở trên tầng 3 có 1 ban công lộ thiên lớn, mọi người có thể hóng gió ngắm cảnh, rất thư thái.

Tòa nhà thứ 2 được đặt tên Bảo Hạp (Hộp kho báu), lấy cảm hứng từ hộp trang sức của mẹ. Tòa nhà này có thiết kế rất tinh tế, mái nhà hình tròn, nền nhà hình vuông – tượng trưng cho “trời tròn, đất vuông”.

Tòa Đảo Nhỏ thì lại mang phong cách nghỉ dưỡng ấm cúng với tông màu vàng và vật liệu gỗ. Còn bảo tàng mỹ thuật sẽ là không gian triển lãm miễn phí cho các nghệ sĩ, để họ trưng bày tác phẩm.

Không những thế, ông Trần Minh Phương còn chú trọng đến hệ sinh thái tự nhiên ở đây. Ông dành thời gian nghiên cứu các loại cây trồng và chăm sóc đất kỹ lưỡng. Nhờ đấy, hệ sinh thái tự nhiên được phục hồi nhanh chóng.

“Sau khi tôi chăm sóc nửa năm, hoa dại mọc khắp nơi, bướm bay đầy trời, đôi lúc còn có cả đại bàng, khỉ và mấy loài chim xuất hiện.” ông kể.

Nhiều nhiếp ảnh gia đặc biệt đến đây để ghi lại cảnh sinh sản của chim ngũ sắc và chim lam Đài Loan.

Sau khi công trình hoàn tất, bạn bè và khách hàng của ông đều muốn đến ở thử. Dần dần, ông quyết định mở một phần khu nhà làm homestay lấy kinh phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, việc đặt phòng không dễ, bởi ông chỉ nhận khách do người quen giới thiệu.

Không gian xung quanh

“Hạnh phúc là được làm điều mình thích”

Dù là 1 người thành công, dư giả tiền bạc, ông Trần vẫn ngày ngày tự tay cắt cỏ, trồng cây, chăm vườn.

“Bạn bè thắc mắc sao tôi tự mình làm vườn, nhưng tôi thấy vui lắm. Nếu coi đó là công việc thì sẽ thấy mệt, còn coi là 1 phần cuộc sống thì không có gì cực nhọc cả.” ông cười nói.

Ông Trần Minh Phương tự tay chăm vườn

Trước đây, khi còn ở Đài Bắc, ông Trần là 1 doanh nhân nghiêm khắc. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng ông ít có thời gian kề cạnh gia đình, không hề hạnh phúc. Từ ngày chuyển về Nghi Lan, ông đón bạn bè mỗi ngày, cuối tuần lại quây quần cùng gia đình, sống giữa núi rừng, hoa lá và tiếng chim, cuộc sống tràn ngập tự do và niềm vui. Ông nói, đây mới là cuộc sống mình hằng mơ ước.

Theo The papper