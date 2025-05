Doanh nhân mua 3 xe VinFast VF 9: ‘Có điểm ăn đứt Prado, Explorer, sẽ mua thêm vài chiếc nữa nếu…’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế số thứ 121 phát sóng ngày 22/5/2025 trên HTV9

Mua 1 chiếc VinFast VF 9 là bình thường, nhưng anh Vũ Ngọc Hải đã mua 3 chiếc VinFast VF 9. Điều gì đã thôi thúc anh làm như vậy?

Tôi có duyên với VinFast từ năm 2020. Khi VinFast ra mắt bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0 tại Vietnam Motor Show 2019, tôi cũng rất quan tâm nhưng chưa quyết định mua. Bởi vì, mua xe phục vụ doanh nghiệp còn cần phải xem xét nhiều yếu tố.

Đến năm 2020, khi tôi lái thử xe Lux A2.0 thì rất bất ngờ khi xe Việt Nam có ngoại thất rất dễ nhìn, cảm giác lái phấn khích và tuyệt vời. Vì thế, 2 vợ chồng đi xem và quyết định mua chiếc xe VinFast đầu tiên là Lux A2.0.

Khi VinFast quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang xe thuần điện 100%, vốn là người thích công nghệ nên tôi cũng rất quan tâm nhưng tất nhiên chưa quyết định mua. Thời điểm đó, tôi thấy mẫu VF 9 rất đẹp, khá tò mò nên đã theo dõi hành trình của VinFast.

Sau một thời gian sử dụng Lux A2.0, tôi yên tâm với chất lượng xe VinFast. Trước khi mua VF 9, tôi đã trải nghiệm VF 8. Thực tế cho thấy VF 8 cho trải nghiệm tuyệt vời, động cơ điện mạnh mẽ cho tôi cảm giác muốn chinh phục. Ngay lúc đó, tôi nhận thấy VF 8 là chiếc xe mà tôi mong muốn và tôi đã mua VF 8.

Sau khi trải nghiệm VF 8 và theo dõi tìm hiểu về VF 9, nhận thấy phản hồi của người dùng rất tốt. Vì thế, tôi đã quyết định mua chiếc VF 9 đầu tiên vào tháng 9/2023.

Mua xe về, tôi được rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là tiết kiệm nhiên liệu. Thứ 2, tôi được nhiều người quan tâm khi là một trong những người đầu tiên sở hữu VF 9. Xe mang trong mình sự sang trọng, mọi người từ khi nhìn trực tiếp bên ngoài rồi ngồi vào xe đều cảm thấy thích thú.

Sau 3 tháng sử dụng, công ty tôi quyết định mua thêm một chiếc VF 9 nữa, vào tháng 12/2023.

Về chiếc xe cho gia đình, thời điểm đó chúng tôi đang sử dụng một chiếc Mercedes-Benz GLC phục vụ nhu cầu gia đình. Nhưng đi VF 9 thích quá nên tôi quyết định bán GLC đổi sang VF 9 bản 7 chỗ vào cuối năm 2024.

Gia đình tôi có 3 cậu con trai, mỗi lần đi đâu sẽ có rất nhiều đồ chơi, chiếc GLC hơi nhỏ so với nhu cầu còn VF 9 đã đáp ứng được những gì tôi mong muốn. Chiếc VF 9 này bản 7 chỗ phù hợp nhu cầu gia đình, còn 2 chiếc trước đó bản 6 chỗ để phục vụ công việc.

Nhiều người mua xe VinFast vì đó là xe thương hiệu Việt. Vậy nếu “che logo” đi, anh có mua VF 9 nữa hay không?

Tôi nghĩ rằng vẫn sẽ mua phục vụ nhu cầu công việc, nhưng không mua đến 3 chiếc.

Mọi người nói rằng mua xe vì yêu nước, tôi khẳng định rằng chúng tôi yêu nước, nhưng điều này chỉ chiếm 10% trong quyết định mua xe của 2 vợ chồng. Quan trọng hơn, chúng tôi quan tâm đến hiệu quả mà chiếc xe mang lại.

Ngoài ra, mọi người biết rằng tập đoàn Vingroup là có rất nhiều sản phẩm. Gia đình tôi cũng là 1 tín đồ, các bé được sinh ra ở bệnh viện VinMec, đi học trường VinSchool, nhà ở khu đô thị VinHomes…

Vì thế, nếu không phải là xe VinFast, tôi vẫn sẽ mua VF 9 nhưng chỉ mua 1 chiếc để trải nghiệm. Chiếc xe này có ngoại hình đẹp, vận hành tốt, tiết kiệm nhiên liệu và cả vấn đề marketing.

Cho đến nay, anh sử dụng 3 chiếc VinFast VF 9 như thế nào? Kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất?

Chiếc xe VinFast VF 9 đầu tiên mua tháng 9/2023, đến bây giờ là đi được khoảng gần 100.000 km. Chiếc xe tiếp theo mua tháng 12/2023, đã đi được gần 50.000km.

Chiếc xe ngày hôm nay mua từ đầu năm nay, sau 4 tháng đã đi được 10.000km, trong đó có 1 chuyến xuyên Việt. Trong đợt hè này, tôi cũng sẽ thực hiện ít nhất 1 chuyến xuyên Việt nữa.

Kỷ niệm tự hào nhất của chúng tôi là chinh phục 4 cực Tổ quốc bằng VinFast VF 9. Công ty có 2 xe để ở 2 miền đất nước, chúng tôi đã quyết định mỗi xe chinh phục 2 cực.

Theo đó, chiếc xe ở TP HCM chinh phục cực Nam và cực Đông. Trong đó, cực Nam ở mũi Cà Mau, đường đến đây không gặp nhiều khó khăn. Còn cực Đông ở Mũi Điện (Khánh Hòa) chúng tôi phải dừng xe ở bờ biển, sau đó đi thuyền ra để chinh phục cực Đông.

Tiếp theo, chiếc xe ở Hà Nội chinh phục cực Bắc và cực Tây. Hành trình chinh phục cực Bắc ở Lũng Cú (Hà Giang) không gặp nhiều khó khăn. Trong khi việc chinh phục cực Tây ở A Pa Chải (Điện Biên) phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi thậm chí đã chuẩn bị một xe cứu hộ chuyên dụng đi cùng. May mắn là chuyến đi đó vẫn hoàn thành tốt đẹp.

Về chi phí sử dụng xe, điều gì làm anh ấn tượng?

Đây là một trong những yếu tố lớn nhất để doanh nghiệp quyết định mua VF 9.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thị trường, phải di chuyển rất là nhiều. Với tần suất nhiều, việc mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ cần chênh 1 chút thôi cũng mang lại giá trị đáng kể.

Thực tế, từ khi chưa có chính sách miễn phí sạc pin, tôi đã có sự so sánh với các mẫu xe xăng tương tự. Những mẫu xe khác như Land Cruiser Prado, Ford Explorer mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 12-15 lít/100km. Trong khi tiền điện sạc pin VF 9 chỉ tương đương mức tiêu thụ khoảng 7-8 lít/100km.

Có thể thấy, hiệu quả về nhiên liệu mang lại là cực kỳ lớn. Vì thế, khi VinFast miễn phí sạc, tôi quyết định mua thêm những chiếc VF 9 tiếp theo.

Trong tất cả những hành trình đã qua, anh ấn tượng nhất điều gì trên VinFast VF 9?

Tôi nghĩ rằng, công ty gia đình tôi đã tận dụng được hiệu quả VF 9 khá nhiều cả về vận hành và hình ảnh marketing.

Khi mua một chiếc xe được nhiều người quan tâm, khách hàng của công ty cũng quan tâm đến những chiếc xe mới và trẻ trung, tôi đã đạt được hiệu quả về marketing.

Về chi phí vận hành, sau khi VinFast miễn phí sạc thì hiệu quả mà xe mang lại càng lớn.

Khả năng vận hành của VF 9 mang lại cho tôi sự phấn khích nhưng vẫn an toàn. Khi đi trên đường, đôi khi chỉ cần tăng tốc đúng lúc là tôi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì, nhiều vụ va chạm trên đường cao tốc do xe bị hụt hơi không kịp vượt như lái xe tính toán. Nhưng chiếc VF 9 này đạp ga đến đâu là xe tăng tốc đến đấy.

Tôi cũng có chia sẻ với các bạn bán hàng đại lý VinFast, nếu muốn bán được xe thì cần mời khách hàng trải nghiệm thực tế, lúc đó sẽ rất thuyết phục. Bởi vì, nếu không thử mà chỉ nghe dư luận phản ánh và nhìn bên ngoài, họ sẽ không có được những đánh giá khách quan. Chúng tôi cũng mua xe một cách tình cờ, 2 vợ chồng tiện đi qua đại lý VinFast, thử lái Lux A2.0 rồi mua luôn.

VinFast VF 9 vận hành trên đường trường rất tuyệt vời, đi đường đèo “đỉnh luôn”, cực kỳ an toàn. Tính năng phanh tái sinh giúp xe vận hành trơn tru khi đi xuống dốc, không phải sử dụng chân phanh quá nhiều. Lúc leo đèo, động cơ mạnh mẽ giúp xe có thể đáp ứng yêu cầu của tôi, khác biệt hoàn toàn so với xe xăng. Đặc biệt, trọng tâm của VinFast VF 9, không cao như một số xe khác. Vì thế, lúc đi đường đèo dốc quanh co sẽ ổn định hơn.



Vậy những người thân của anh, các đối tác nói gì về không gian nội thất của VinFast VF 9?

Với tôi, mọi quyết định lớn trong gia đình đều có sự tham gia quyết định của vợ. Ngay từ thời điểm đầu, vợ tôi đã cảm thấy rất ấn tượng với chiếc Lux A2.0, không nghĩ rằng một chiếc sedan lại cho không gian ngồi thoải mái như những chiếc xe gầm cao trước đây của gia đình.

Đến VinFast VF 9, vợ tôi cực kỳ mê. VF 8 vợ tôi đã mê rồi thì VF 9 không còn gì để nói.

Các con bây giờ cũng là fan của VinFast, biết rất rõ về xe mỗi khi được phỏng vấn, biết điểm mạnh của xe, nhà có những xe gì. Giờ đây, các cháu cứ mỗi lần nhắc đến ô tô là nghĩ đến VinFast.

Bạn lớn sinh năm 2009 đã có những hiểu biết nhất định là điều dễ hiểu. Còn bạn nhỏ sinh năm 2015, thời điểm chúng tôi mua Lux A2.0 chỉ mới 5 tuổi. Từ khi lớn hơn có nhận thức, các bạn đã thấy bố mẹ sử dụng xe VinFast. Và bây giờ trong mắt các cháu là ô tô là VinFast, VinFast là ô tô.

Vậy trong tương lai, anh có mua thêm những chiếc VF 9 thứ 4 thứ 5 hay không?

Từ lúc mua chiếc VinFast đầu tiên là Lux A2.0, đến VF 8 và bây giờ là 3 chiếc VF 9, công ty của tôi có những sự phát triển tốt. Vì thế, nếu như mọi thứ vẫn diễn ra một cách tốt đẹp, công việc kinh doanh tốt lên, nhân viên đông lên… nhiều khả năng tôi cũng sẽ mua thêm những chiếc VF 9 mới.

Chỉ mua 1-2 chiếc VF 9 thôi mà tôi đã nhận được sự quan tâm của nhiều đối tác, khách hàng. Rất nhiều người đã chụp ảnh cùng chiếc VF 9 mỗi khi công ty đi thăm khách hàng. Nếu mua chiếc xe thứ 4-5, ngoài hiệu quả về vận hành, tôi còn nhận được hiệu quả lớn về marketing, truyền thông rồi. (cười)

Cảm ơn anh Hải về những chia sẻ này.

VinFast VF 9 là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn thuần điện đầu tiên của thương hiệu Việt. Xe bao gồm 2 phiên bản gồm VF 9 Eco giá 1,499 tỷ đồng và VF 9 Plus giá 1,699 tỷ đồng. Cả 2 phiên bản đều sự dụng 2 động cơ điện 150kW, cho công suất tối đa 402 mã lực. Pin dung lượng 123kWh, cho tầm hoạt động 602-626 km/sạc.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.





Thùy Trag