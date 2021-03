Doanh nhân Mai Trang: Từ bà mẹ bỉm sữa đến nữ giám đốc thành công

Bản lĩnh và nghị lực cũng như niềm tin mãnh liệt vào tương lai đã giúp Mai Trang đạt được sự thành công như ngày hôm nay, là một đại diện trong phong trào khởi nghiệp của nhiều bà mẹ bỉm sữa và giới trẻ nói chung.



Doanh nhân Mai Trang giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh khu vực Miền Nam của Công ty Cổ phần Vẻ đẹp thảo mộc Toàn cầu GHB. Chị đã từng được chọn là 1 trong số 30 Nữ doanh nhân Sắc Tâm Tài năm 2018 và nhận giải thưởng Doanh nhân Thượng đỉnh năm 2019 và các giải thưởng xuất sắc năm 2020, 2021 của công ty GHB.

Thực sự, trong vóc dáng nhỏ bé mảnh mai nhưng bên trong Mai Trang là một người phụ nữ đầy tài năng và bản lĩnh, dù trong lĩnh vực nào, cô cũng đều dùng hết khả năng và tâm huyết của mình để cố gắng thực hiện công việc. Từ một người mẹ một người vợ bình thường chưa biết gì đến việc kinh doanh online thì giờ đây qua sự miệt mài cố gắng, vượt qua bao khó khăn, chông gai thì cuối cùng chị đã hái được quả ngọt. Cô luôn quan niệm, trong cuộc sống mình hãy cứ sống thật, sống chân thành thì sẽ nhận lại được chân tình. Luôn sống an nhiên chỉ giữ lại chuyện vui còn chuyện buồn hãy đón nhận nó một cách lạc quan nhất thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thành công mà Mai Trang có được ngày hôm nay một phần là sự may mắn của chị khi có gia đình và đồng nghiệp động viên, yêu thương ủng hộ. Nhưng bên cạnh đó nếu không có sự đam mê, sự tâm huyết, phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, khi gặp khó khăn không nản, gian nan không lùi bước thì cũng không có được thành quả như ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, chị cũng quan niệm hãy kinh doanh bằng uy tín, bằng cái "Tâm" thì từ một khách hàng sẽ mang lại cho bạn hàng trăm, hàng ngàn khách hàng khác.

Là một người làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, doanh nhân Mai Trang luôn tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Chị luôn chọn các các loại mỹ phẩm, dòng mỹ phẩm không hoá chất để mang đến làn da đẹp và an toàn cho các chị em phụ nữ. Chị khẳng định, mỹ phẩm sạch, an toàn sẽ bảo vệ và giúp da lão hoá chậm hơn, đừng dùng các sản phẩm có tốc độ nhanh sẽ làm hại da và lão hóa da nhanh hơn. Chăm sóc cơ thể nhất là chăm sóc da cần phải có thời gian lâu dài vì "dục tốc bất đạt. Vì vậy muốn đẹp an toàn thì phải chọn sản phẩm có uy tín về thương hiệu và chất lượng.

Theo quan điểm của chị "phụ nữ đẹp là không cần quá xuất sắc về nhan sắc nhưng ngoại hình phải luôn tươm tất, luôn tươi tắn và biết cách chăm sóc làn da, cơ thể mình".

Bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng nữ doanh nhân đa nghề vẫn luôn dành thời gian để thực hiện công việc thiện nguyện, đên với những nơi có những trẻ em không may mắn, những mảnh đời bất hạnh với tâm niệm sẻ chia, giúp đỡ một phần khó khăn cho họ và cho xã hội, "hạnh phúc là những giọt nước hoa, nên khi mang đến cho người khách thì cũng sẽ vương vài giọt lên chính mình" – Mai Trang chia sẻ.