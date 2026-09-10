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Doanh nhân Đỗ Quang Vinh cảnh báo

Tiên Tiên
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Thiếu gia nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh cảnh báo tài khoản mạo danh.

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Quang Vinh – con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã đăng tải dòng trạng thái lên tiếng cảnh báo cộng đồng mạng về sự xuất hiện của một tài khoản mạo danh anh trên nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, tài khoản giả mạo mang tên "Doquongvinh" đã thu hút hơn 2.200 người theo dõi. Đáng chú ý, trang này sử dụng toàn bộ thông tin, ảnh đại diện và ảnh bìa sao chép từ tài khoản chính chủ, gây ra rủi ro lớn khiến nhiều người nhầm lẫn. Trước tình trạng này, nam doanh nhân kêu gọi cộng đồng cùng báo cáo (report).

Anh nhấn mạnh: "Mọi người report giúp nhé! Bình thường thì nhiều quá mình cũng không report xuể nhưng nhiều follower thế này thì cần tẩy chay! Ai cũng cần tỉnh táo với fake (giả mạo)!".

- Ảnh 1.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh từng du học Singapore từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Quản trị tại Anh Quốc.

- Ảnh 2.

Đỗ Quang Vinh là con trai cả nhà bầu Hiển (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 3.

Anh thường xuyên khoe ảnh tập gym (Ảnh: FBNV)

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp kinh doanh ấn tượng và vóc dáng phong độ nhờ thói quen rèn luyện thể thao điều độ, Đỗ Quang Vinh còn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng với hình ảnh "ông bố đơn thân" tận tụy. Anh là cha của ba nhóc tì: cặp song sinh Gấu - Thỏ (sinh năm 2019) và bé gái út chào đời năm 2025. Dù lịch trình công việc dày đặc, anh vẫn luôn ưu tiên quỹ thời gian để tự tay chăm sóc, học cùng và đồng hành trong quá trình trưởng thành của các con.

Hiện tại, nam doanh nhân cùng các con chung sống ấm cúng trong đại gia đình bầu Hiển tại Hà Nội. Bên cạnh sự chu đáo của bản thân, anh còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ bố mẹ cùng vợ chồng em trai Đỗ Vinh Quang – Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong việc nuôi dạy các bé.

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Tags

đỗ vinh quang

bầu hiển

tài khoản giả mạo

hà nội

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