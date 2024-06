Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã nhận được thư cảm ơn của anh M.V.C. (ngụ TP. Cần Thơ, phó giám đốc một công ty thiết kế nội thất), là nạn nhân vụ bắt cóc đòi chuộc 10 tỷ đồng, được Công an Hậu Giang giải cứu vào tháng 5 vừa qua.

Trong thư, anh M.V.C. gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang .

Anh C. kể lại: Ngày 10/5, tại một căn nhà trong khu dân cư ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (anh C. được nhóm đối tượng mời tới xem nhà để thiết kế nội thất - PV ). Khi đang xem nhà, anh C. bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công, uy hiếp, lấy hết tài sản.

Sau đó, các đối tượng đưa anh C. đến giam giữ tại một căn nhà ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, các đối tượng sử dụng điện thoại của anh C. nhắn tin cho người người thân, yêu cầu gia đình anh C. chuyển 10 tỷ đồng để chuộc người.

Khi nhận tin nhắn, gia đình đã chuyển một khoản tiền nhỏ cho các đối tượng, đồng thời báo công an.

Thư của anh M.V.C. gửi Công an Hậu Giang.

Nhận tin báo, Công an Hậu Giang vào cuộc điều tra xác định các đối tượng tình nghi và khu vực anh C. bị giam giữ. Rạng sáng 12/5, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hậu Giang cùng các trinh sát ập vào tước hung khí, khống chế đối tượng bắt cóc và giải cứu anh C. thành công.

Theo anh C., suốt thời gian bị bắt, nhốt, uy hiếp, anh luôn có niềm tin mình sẽ được giải thoát an toàn trở về với gia đình...

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ báo cáo tóm tắt kết quả vụ án tại lễ trao thưởng.

Thông tin về quá trình phá nhanh vụ án, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hậu Giang) cho biết: Do nợ nần và cần tiền tiêu xài, hai anh em ruột Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977, cùng trú Đồng Tháp) đã theo dõi, lên kế hoạch bắt cóc anh C. đòi tiền chuộc.

Sau đó, các đối tượng thuê Lý Minh Chánh (SN 1978) và Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987, cùng trú Cần Thơ) để thực hiện việc bắt cóc.

Khoảng 15h30 ngày 10/5, nhóm đối tượng trên giả làm khách hàng liên hệ anh C. đến xem thiết kế nội thất cho căn nhà tại Hậu Giang. Tại đây, các đối dùng bình xịt hơi cay tấn công, bắt giữ, lấy hết tài sản, rồi đưa anh C. lên xe ô tô chở đến Vĩnh Long giam giữ.

Các đối tượng dùng điện thoại anh C. nhắn cho người thân đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc. Hoảng sợ, gia đình nạn nhân chuyển trước cho các đối tượng hơn 44 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, 0h ngày 12/5, công an bắt Nguyễn Hữu Nghĩa; hơn 3 tiếng sau công an khống chế Nguyễn Thành Nguyên, giải cứu anh C. an toàn. Sáng 13/5, công an bắt được Chánh và Thanh đang trên đường bỏ trốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Nguyễn Văn Hòa trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong khám phá vụ án.

Ghi nhận thành tích trên, UBND tỉnh Hậu Giang đã thưởng nóng cho một số đơn vị công an tỉnh, thưởng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự; thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, và Công an huyện Châu Thành A.

Công an tỉnh Hậu Giang cũng cảm ơn và trao thưởng cho một số đơn vị Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp phá án.