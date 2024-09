Câu chuyện chia sẻ trên trang MXH Baidu của Trung Quốc khiến nhiều người đồng cảm về vấn đề này.

Cha con đưa nhau ra tòa vì tài sản

Nguỵ An Hồng là một doanh nhân thành đạt, ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc kinh doanh và xây dựng thành công đế chế của riêng mình. Ông sở hữu nhà máy sản xuất bột mỳ, công xưởng luyện kim cùng một khách sạn và một khu công nghệ cao.

Nhiều năm phấn đấu ông đã thành công đưa công ty lên thị trường với tổng giá trị lên đến cả tỷ USD.

Khi đã có tuổi, Nguỵ An Hồng quyết định lui về sau nhường “sân" cho các con phát triển công ty và mở rộng công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chia cổ phần ông vô tình phát hiện ra bấy lâu nay con trai mình đã lợi dụng chức vụ, niềm tin và tình cảm của mình để thâu tóm cổ phần công ty với thủ đoạn không chính đáng.

Điều này khiến ông rất tức giận và thất vọng. Ông không muốn công sức cố gắng cả đời của mình sẽ bị huỷ bởi những thủ đoạn không chính đáng.

Hơn nữa, dưới sự thuyết phục từ cô con gái không muốn bị em trai độc chiếm cổ phần nên Nguỵ An Hồng đã quyết định ra tay để bảo vệ tài sản của mình.

Ông nộp đơn ra toà và yêu cầu con trai trả lại hết những tài sản cùng cổ phần đã chiếm được trước đó.

Tuy nhiên, người con trai đã đưa ra quan điểm của bản thân và cả hai xảy ra những xung động gay gắt. Nguỵ An Hồng khẳng định con trai mình đã dùng những thủ đoạn không minh bạch để có cổ phần, trong khi đó người con trai khẳng định bản thân có được nó bằng cách hợp pháp.

Các bên cũng đưa ra những bằng chứng và nhân chứng để chứng minh cho quan điểm của mình.

Người con trai cũng sử dụng quyền lực của mình, mạnh tay đuổi chị gái ra khỏi công ty. Cuộc chiến giành tài sản của gia đình ông Nguỵ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Sai lầm của người cha giàu có

Đây không phải một vụ kiện tụng tranh gia sản đơn giản mà nó còn phản ánh sâu sắc về đạo đức của con người, tình cảm gia đình, tình chị em đôi khi trở nên rất mong manh trước tiền bạc và lợi ích.

Sở dĩ câu chuyện của gia đình ông Nguỵ An Hồng trở nên gay gắt là do quan niệm sai lầm bên trọng bên khinh của ông trong vấn đề chia tài sản. Ban đầu, ông Nguỵ ưu ái con trai hơn con gái rất nhiều, ông muốn để loại toàn bộ tài sản cho con trai nhưng sau này khi tài sản tăng nhanh ông lại đổi ý, muốn để lại cho bản thân tuổi già an tâm hơn và lấy lý do công bằng sẽ chia cho con gái nhiều hơn.

Đối với gia đình này, mỗi thành viên đều có những cái sai riêng, sự mất quan điểm chung khiến gia đình dần trở nên ly tán. Trên thế giới này, tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, quý giá nhất mà dù bao nhiêu của cải tiền bạc cũng không thể thay thế được.

Vậy nên, khi gặp vấn đề hãy cùng nhau đối mặt, chỉ bằng cách thẳng thắn và chân thành cùng nhau, cha mẹ công bằng con cái một lòng thì gia đình này mới thật sự hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển.