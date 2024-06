Ngày 25/6, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) - đến trụ sở VKSND tỉnh Long An để nhận 2 quyết định giải quyết bồi thường của VKSND tỉnh Long An và VKSND tỉnh An Giang.

Theo các quyết định, ông Sơn được VKSND Long An bồi thường hơn 209 triệu đồng, còn VKSND An Giang bồi thường hơn 2,737 tỷ đồng.

Đây là số tiền bồi thường về các thiệt hại tinh thần, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất trong quá trình ông Sơn 2 lần bị bắt oan và các chi phí khác.

Ông Lâm Hồng Sơn.

Trước đó, hôm 28/5, VSKND 2 tỉnh An Giang và Long An tổ chức buổi minh oan, xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Sơn, đồng thời thừa nhận việc gây oan sai cho ông Sơn là lỗi của các cơ quan và những người tham gia tố tụng.

Theo hồ sơ, tháng 4/1988, Ban chỉ huy Cảnh sát An Giang ký hợp đồng với ông Lâm Hồng Sơn mở xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc.

Sau khi thành lập, ông Sơn được giao làm giám đốc xí nghiệp. Hơn một năm sau, lãnh đạo Công an An Giang tiếp tục dùng mặt bằng này liên doanh với đối tác Thái Lan, lập Công ty Ancresdo kinh doanh dịch vụ, ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc.

Đến đầu năm 1990, khi ông Sơn đang thực hiện hợp đồng mua bán sắt giá trị 200 triệu đồng giữa Ancresdo và Công ty Kinh doanh Tổng hợp huyện Thủ Thừa (Long An) thì Công an tỉnh An Giang thông báo ông Sơn không phải là người của Công ty Ancresdo.

Đến 10/1/1990, ông Sơn bất ngờ bị Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án thì Công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can đối với ông Sơn hai ngày để làm việc. Nhưng Công an tỉnh An Giang tạm giam ông luôn 3 tháng.

Sau khi ông Sơn được bàn giao lại để tiếp tục điều tra, đến ngày 16/5/1990, Công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can với ông Sơn do hành vi của ông không cấu thành tội phạm.

Sau khi được Công an tỉnh Long An trả tự do, tháng 11/1990, ông Sơn làm đơn kiện Công an tỉnh An Giang ra TAND tỉnh An Giang để đòi bồi thường và được tòa ra quyết định thụ lý vụ kiện.

Đến 15/12/1990, ông Sơn đến tòa làm việc thì bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, VKSND tỉnh An Giang chuyển sang truy tố ông về tội Trốn thuế.

Đến 13/11/1991, VKSND tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do do các cơ quan tố tụng không đủ bằng chứng buộc tội ông và 6 ngày sau ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Suốt 33 năm qua, ông Sơn làm đơn cầu cứu nhiều nơi để kêu oan. Gần đây, lời kêu cứu đó mới được VKSND 2 tỉnh An Giang và Long An chấp nhận và phối hợp tổ chức phục hồi danh dự cho ông Sơn.