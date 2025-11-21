Doanh nghiệp xi măng gần 50 năm tuổi bị huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau 17 năm

CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX) vừa thông báo đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng phát đi thông báo về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu TBX của CTCP Xi măng Thái Bình do Công ty không còn đáp ứng tiêu chí duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.



Trước đó, tháng 10/2025, Xi măng Thái Bình đã tổ chức đại hội bất thường và lấy ý kiến cổ đông về việc rút khỏi sàn.

Công ty hiện có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, nếu cộng cả phần vốn từ các quỹ và vốn bổ sung cũng chỉ dưới 30 tỷ đồng, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Đại hội đã thống nhất hủy tư cách đại chúng và rời sàn HNX, đồng thời cho phép công ty tự quản lý danh sách cổ đông sau khi ngừng giao dịch bằng sổ cổ đông và giấy chứng nhận sở hữu. Trong trường hợp cổ đông nhỏ lẻ có nhu cầu chuyển nhượng, doanh nghiệp có thể mua lại cổ phần.

Kế hoạch nâng vốn lên hơn 30 tỷ đồng từng được Ban lãnh đạo đưa ra thảo luận nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Xi măng Thái Bình là một trong những doanh nghiệp lên sàn từ rất sớm. Doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Thái Bình thành lập năm 1979, tiến hành cổ phần hóa năm 2001 và niêm yết trên HNX từ 2008. Hiện trụ sở chính của công ty nằm ở số 1 đường Quách Đình Bảo, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. ﻿

Xi măng trắng là nhóm sản phẩm chủ lực, từng dẫn đầu thị trường khu vực phía Bắc và có mặt trong nhiều hạng mục xây dựng dân dụng, từ nhà ở tới các sản phẩm gạch bông, gạch terrazzo và gạch block.

Trong những năm đầu niêm yết, cổ phiếu TBX giao dịch rất sôi động, đạt đỉnh vào năm 2011 với mức giá gấp hơn 5 lần thời điểm lên sàn.

Doanh thu doanh nghiệp từng đạt khoảng 85 tỷ đồng trong giai đoạn 2009–2010, lợi nhuận ròng gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, lợi nhuận ròng mỗi năm chỉ vài trăm triệu đồng.



Năm 2020, kết quả kinh doanh lao dốc mạnh với doanh thu sụt còn khoảng 20 tỷ đồng và lỗ hơn 2 tỷ đồng do ảnh hưởng của COVID-19 và thiếu vốn lưu động, dẫn tới thu hẹp hoạt động. Khó tiếp cận tín dụng khiến TBX phải hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài để duy trì sản xuất, trong khi áp lực cạnh tranh của xi măng trắng nhập khẩu ngày càng lớn.



Trong quý 3/2025, TBX ghi nhận doanh thu khoảng 4 tỷ đồng và lãi ròng 142 triệu đồng; lũy kế 9 tháng đạt 11 tỷ đồng doanh thu và 358 triệu đồng lợi nhuận. Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2025 là khoảng 26 tỷ đồng, không phát sinh nợ vay. Số lượng nhân sự còn 52 người tính đến cuối tháng 6.



Hiện Xi măng Thái Bình đang đầu tư dự án sản xuất quartz siêu trắng tại Khu công nghiệp Tiền Hải (Hưng Yên), dự kiến vận hành chính thức từ quý 3/2026. Nhà máy hiện tại ở phường Tiền Phong (tỉnh Thái Bình cũ) thuộc diện phải di dời theo quy hoạch phát triển khu đô thị mới.



Cơ cấu cổ đông năm 2025 cho biết Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Nguyên Hạnh nắm 23,17% vốn; Thành viên HĐQT Vũ Tiến Dũng sở hữu 23,83%. Một số cổ đông tổ chức đáng chú ý gồm CTCP Kiến trúc Mỹ thuật Treelife nắm 19,7% và CTCP Thương mại Xi măng Thái Bình sở hữu 6,73%.