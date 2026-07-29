Doanh nghiệp Việt sở hữu thêm "quái vật biển khơi", có khả năng khoan sâu gần 11km

Ngay khi hoàn thành công tác bàn giao quyền sở hữu, doanh nghiệp sẽ tiến hành công tác tái khởi động giai đoạn 1 tại Namibia trong 45 ngày.

Sáng ngày 28/7/2026, tại văn phòng Ngân hàng Mizuho chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) đã nhận bàn giao quyền sở hữu giàn khoan tự nâng mới đầu tư.

Giàn khoan mới đầu tư thuộc thiết kế Keppel Fels Mod V “Super B Class”, đăng kiểm ABS, có khả năng khoan đến độ sâu 35.000ft (tương đương 10.668m, gần 11 km), hoạt động hiệu quả tại vùng nước có độ sâu lên đến 350ft (tương đương 106m) . Giàn có nền tảng công nghệ hiện đại để triển khai các chiến dịch khoan dài ngày tại các vùng biển có cấu trúc địa chất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Giàn khoan này còn có nhiều điểm tương đồng với các giàn tự nâng PV DRILLING I, PV DRILLING II, PV DRILLING III, PV DRILLING VI và PV DRILLING VIII, nên thuận tiện cho việc vận hành và bố trí nhân sự. Đồng thời, giàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để khoan cho hầu hết các mỏ tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Tây Phi.

Buổi bàn giao quyền sở hữu giàn khoan tự nâng vào sáng ngày 28/7/2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay khi hoàn thành công tác bàn giao quyền sở hữu, PV Drilling sẽ tiến hành công tác tái khởi động giai đoạn 1 tại Namibia trong 45 ngày. Công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan đăng kiểm quốc tế, để vận chuyển về Việt Nam an toàn. Giàn khoan sẽ vận chuyển từ Namibia về cảng hạ lưu PTSC (TP Hồ Chí Minh) khoảng cuối tháng 10/2026 để tiến hành công tác tái khởi động giai đoạn 2. Đây là giai đoạn giàn được tái khởi động toàn diện, gồm nâng cấp, thay thế, chạy thử, hoàn thiện toàn bộ hệ thống để đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng kiểm và sẵn sàng đi vào vận hành thương mại, dự kiến vào quý II/2027.

Việc liên tục mở rộng đội ngũ giàn khoan trong 3 năm liên tiếp 2024, 2025, 2026, nâng tổng số giàn sở hữu lên 8 giàn khoan biển, cho thấy PV Drilling không chỉ tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, cùng sự kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư, mà còn khẳng định quyết tâm củng cố nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/202 PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.401 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm 2025 .

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 300 tỷ đồng, tăng 110% . Riêng phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 306 tỷ đồng, tăng 100% so với quý 1 năm trước . Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 519 đồng.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng dịch vụ khoan đạt 2.162 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 64% tổng doanh thu bán hàng và tăng 147% so với cùng kỳ.

Dịch vụ kỹ thuật giếng khoan đóng góp 1.007 tỷ đồng, chiếm 30% doanh thu và tăng trưởng 72%. Hoạt động bán hàng hóa cũng ghi nhận mức tăng 447% khi đạt doanh thu 233 tỷ đồng trong kỳ.