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Doanh nghiệp Việt được giao “đại dự án” hơn 3 tỷ USD tại Qatar: Chế tạo 8 cấu kiện nặng trên 100.000 tấn để tái thiết mỏ dầu 6 thập kỷ

Ngọc Điệp
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Với giá trị hợp đồng dự kiến hơn 3 tỷ USD, đây là dự án có quy mô và khối lượng công việc lớn nhất mà PTSC M&C được trao thầu.

Theo PetroTimes, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) - trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) - vừa chính thức được QatarEnergy trao Gói thầu EPIC-1 thuộc Dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam.

Gói thầu EPIC-1, được gọi là Dự án Maydan Mahzam 1 (Dự án MM1), dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến cuối năm 2031. Với giá trị hợp đồng dự kiến hơn 3 tỷ USD, đây là dự án có quy mô và khối lượng công việc lớn nhất mà PTSC M&C được trao thầu. 

Trong Dự án MM1, PTSC M&C đảm nhận vai trò tổng thầu EPCIC, chịu trách nhiệm tổng thể từ thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối đến chạy thử 8 cấu kiện mới, có tổng trọng lượng hơn 100.000 tấn; đồng thời thực hiện công tác cải hoán, đấu nối và tích hợp với các công trình hiện hữu.

Các cấu kiện chính của Dự án MM1 bao gồm giàn công nghệ trung tâm (Processing Platform) PS2K; giàn tiện ích và khu nhà ở (Utilities & Living Quarters Platform) PS2L; giàn ống đứng (Riser Platform) PS2R; giàn đầu giếng (Wellhead Platform) MMI06C; hệ thống cầu dẫn, kết cấu đỡ cầu dẫn và các hạng mục liên quan.

Cụ thể, khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm khai thác dầu PS2K có trọng lượng khoảng 19.000 tấn; trong khi đó, PTSC M&C hiện đang triển khai giàn công nghệ trung tâm khai thác khí có trọng lượng lên đến 26.000 tấn. 

QatarEnergy là công ty năng lượng quốc gia Qatar, giữ vai trò chủ đạo trong quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước. Trong chiến lược hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả khai thác, QatarEnergy đang triển khai chương trình tăng cường khai thác mỏ Maydan Mahzam - một trong những mỏ dầu ngoài khơi lâu đời của Qatar, được đưa vào khai thác từ năm 1965.

Sau hơn sáu thập niên vận hành, sản lượng mỏ Maydan Mahzam có xu hướng suy giảm. Trước mục tiêu duy trì sản lượng ở mức khoảng 25.000 thùng/ngày, QatarEnergy triển khai chương trình tăng cường khai thác trên toàn mỏ, gồm đóng mới, nâng cấp các giàn khai thác, mở rộng hệ thống đường ống và bổ sung trang thiết bị. Trong tổng thể chương trình này, Dự án MM1 giữ vai trò trung tâm.

Tiếp nối thành công từ việc thực hiện và bàn giao hàng loạt dự án tổng thầu tại Qatar từ năm 2018 đến nay, Dự án MM1 tạo dấu mốc mới trong hợp tác giữa hai nước, sau hơn ba thập niên kể từ khi Việt Nam và Qatar thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 8/2/1993. Dự án cũng phù hợp với tinh thần Thông cáo chung tháng 11/2024, trong đó hai bên xác định năng lượng, dầu khí là những lĩnh vực ưu tiên hợp tác.

Tags

mỏ Maydan Mahzam

Qatar

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