Doanh nghiệp Trung Quốc muốn rót gần 200 triệu USD xây 5 nhà máy tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã tiếp và làm việc với ông Mã Bân – Chủ tịch HĐQT Công ty Shemar Power (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Mã Bân cho biết doanh nghiệp dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư tại Việt Nam theo 2 giai đoạn, với tổng vốn gần 200 triệu USD. Giai đoạn 1 (2025 – 2030), công ty dự kiến xây dựng 2 nhà máy trên diện tích khoảng 28 ha, với vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD. Giai đoạn 2 (2027 – 2033), Shemar Power sẽ tiếp tục xây dựng thêm 3 nhà máy với diện tích 42 ha, tổng vốn khoảng 100 triệu USD.

Ông Mã Bân thông tin, Shemar Power được thành lập từ năm 1996, hiện có quy mô thị trường khoảng 1,5 tỷ USD, được đánh giá là doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu về cách điện ngoài bằng vật liệu mới.

Doanh nghiệp này cũng tham gia xây dựng 49 tiêu chuẩn quốc tế IEC/IEEE, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, phục vụ các công ty lưới điện và nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu thế giới.

Chủ tịch Shemar Power bày tỏ mong muốn Bắc Ninh hỗ trợ lựa chọn địa điểm, áp dụng các chính sách ưu đãi thuế, đất đai cũng như hướng dẫn thủ tục đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh).

Phía lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định "luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển". Hiện tỉnh có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.171 ha và 93 cụm công nghiệp diện tích 3.497 ha. Sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn, đầu tư vào các ngành công nghệ hiện đại, dây chuyền quy mô lớn đã góp phần thay đổi cơ cấu sản phẩm công nghiệp của tỉnh.

Ngoài lợi thế vị trí và hạ tầng đồng bộ, Bắc Ninh vừa khởi công sân bay quốc tế Gia Bình gần 2.000 ha – một trong 10 cảng hàng không hiện đại nhất thế giới trong tương lai, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Bên cạnh đó, hai tuyến đường sắt kết nối Việt Nam – Trung Quốc đi qua địa bàn càng gia tăng sức hút đầu tư.

Ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tập đoàn kinh tế đến đầu tư, sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp để sự hợp tác giữa hai bên đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ vào ngày 12/9 vừa qua, ôngVương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh đã định vị 11 nội hàm để phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo sự đột phát về không gian phát triển. Trong đó, trọng tâm là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động phong trào thi đua cố gắng trong 60 - 80 ngày đêm tập trung cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; tiến hành song song công tác tái định cư với trên 82.000 hộ dân, phấn đấu chậm nhất sau 5 - 6 tháng, người dân nhận được mặt bằng để ổn định nhà ở; chậm nhất trong vòng 6 tháng từ khi có mặt bằng, hệ thống hạ tầng xã hội sẽ hoàn thành; cao điểm trong 1,5 tháng tới sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân. Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.



