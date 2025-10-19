Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng

Ngân Collagen và các thông tin liên quan tới cô đang là chủ đề "hot" trong dư luận. Thậm chí, xung quanh ngôi biệt thự của cô tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) thời gian này có rất đông người tập trung bên ngoài để chụp ảnh và livestream. Nhiều phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt xem, được thực hiện ngay trước nhà nữ Tikoker này.

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau và tên tuổi của cô gắn liền với hai sản phẩm giảm cân là kẹo táo và detox bột vỏ chanh. Theo quảng cáo thì 2 sản phẩm này có tác dụng thanh lọc, thải độc, giảm mỡ toàn thân và đã được Bộ Y tế cấp phép.

Ngoài bán sản phẩm giảm cân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, "Ngân Collagen" còn kinh doanh một số loại kem dưỡng da, kem trị nám, trị mụn, son dưỡng... mang thương hiệu N-Collagen. Ngân Collagen được giới thiệu là người sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collage.

Ngân Collagen đang là cái tên "hot" trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, công ty Hoàng Châu Pharm và công ty BEQUEN đều có liên quan đến các sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo. Những sản phẩm này đã nằm trong danh sách mà Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm vào tháng 5 vừa qua.

"Kẹo táo thải mỡ bụng" được phân phối độc quyền bởi công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen có địa chỉ tại TP.HCM. Còn bên chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm chính là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm có địa chỉ ở quận Nam Từ Liêm (cũ, nay là phường Từ Liêm), Hà Nội.

Theo Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm đã chính thức hoàn tất thủ tục giải thể vào tháng 9 năm nay với lý do hoạt động không hiệu quả. Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm được thành lập từ đầu năm 2021, ngành nghề chính sản xuất thực phẩm chức năng. Vốn điều lệ của doanh nghiệp 1 tỉ đồng.

Sản phẩm thứ hai liên quan Ngân Collagen bị kiểm tra là "N-collagen Chanh plus" được phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen. Bên chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty TNHH BEQUEN, có địa chỉ ở điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (cũ), TP Hà Nội. Còn sản xuất tại công ty TNHH Dược phẩm VISCO, có địa chỉ ở điểm công nghiệp Đan Phượng, TP Hà Nội.

Sản phẩm giảm cân mà Ngân Collagen quảng cáo.

Công ty TNHH BEQUEN cũng đã có thông báo giải thể từ tháng 5 năm nay. Doanh nghiệp này đã có thông báo gửi phòng đăng ký kinh doanh địa phương để thực hiện làm thủ tục giải thể do kinh doanh không hiệu quả. BEQUEN mới được thành lập từ năm 2023, với số vốn điều lệ 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen thành lập từ tháng 10/2018, trụ sở đặt tại TPHCM, vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ mỹ phẩm. Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật ban đầu là ông Lâm Hoài Phong (SN 1980).

Thông tin trên Dân Trí, công ty này đã nhiều lần thay đổi chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau gần một năm thành lập, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1984). Đến tháng 11/2019, chức vụ trên chuyển sang cho ông Trần Thái Nguyên ( 1981). Sau đó lần lượt là ông Thang Quốc Em (SN 1989) và hiện là ông Huỳnh Việc Nhật Tường (SN 1998).

Ngân Collagen từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen vào năm 2017, có trụ sở chính tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này đã giải thể.