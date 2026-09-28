Doanh nghiệp liên quan đến Vinhomes làm siêu dự án 21.500 tỷ đồng tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên có diện tích 172ha, vốn đầu tư hơn 21.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Kinh doanh Sao Mai vừa trở thành nhà đầu tư Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.

Tổng diện tích khu đất dự án gần 172 ha. Trong đó có khoảng 64 ha đất nhà ở, 31 ha đất giao thông, 24 ha đất cây xanh sử dụng công cộng, 15 ha đất khu dịch vụ thương mại, 4 ha đất khu dịch vụ du lịch, 15 ha đất hồ, ao, đầm, 6 ha đất giáo dục, 3 ha đất đất thể dục thể thao...

Khu đô thị nằm trên địa bàn 3 xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hoàn Long. Tại đây sẽ cung cấp các sản phẩm nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự... Tổng vốn đầu tư dự án hơn 21.566 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, từ quý II/2026 - I/2027, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Từ quý II/2027 - I/2034, đầu tư xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Sao Mai được thành lập vào tháng 2/2024, là doanh nghiệp bất động sản có trụ sở chính tại Khu đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park). Tính đến tháng 8/2026, Sao Mai có vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con Vinhomes) nắm 99,99%.