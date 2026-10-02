Doanh nghiệp khai thác 40 triệu tấn "vàng đen" mỗi năm bắt tay Viettel, muốn thử nghiệm đưa robot vào đào lò

Chiều ngày 01/10/2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là chuyển đổi số, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel gợi mở thêm nhiều hướng hợp tác chiến lược: cùng nghiên cứu - sản xuất vật liệu, thiết bị mới phục vụ công nghiệp điện, công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng...; tận dụng kinh nghiệm, thị trường quốc tế sẵn có của Viettel tại Châu Phi, Mỹ Latinh để đồng hành cùng TKV khảo sát, mở rộng đầu tư khai thác khoáng sản quy mô toàn cầu.

Hiện nay, với quy mô sản xuất khoảng 40 triệu tấn than mỗi năm cùng hệ thống các nhà máy nhiệt điện, khoáng sản, hóa chất trải dài trên 22 tỉnh/thành phố và gần 92.000 cán bộ công nhân lao động, điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, đi xa, khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động… đòi hỏi TKV phải tập trung nâng cao công tác phát triển khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân đề nghị Viettel phối hợp, hỗ trợ TKV rà soát, tích hợp hệ thống dữ liệu của các đơn vị thành viên thành một trục điều hành tập trung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Đặc biệt, TKV sẵn sàng tạo không gian thử nghiệm thực tế để Viettel đưa các giải pháp tự động hóa, robot vào thử nghiệm trong các công đoạn khai thác, đào lò. Đồng thời, hai bên có thể mở rộng cung ứng sâu các sản phẩm khoáng sản thế mạnh của TKV (như đồng tinh khiết 99% cho sản xuất cáp, thiết bị viễn thông), liên kết cơ khí hạng nặng và nghiên cứu phối hợp đầu tư khoáng sản tại thị trường nước ngoài…