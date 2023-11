Doanh nghiệp “họ” Viettel đều đặn thu hàng chục tỷ mỗi tháng từ sửa chữa, vệ sinh điều hòa, máy giặt

Thông thường khi nhắc tới Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến các lĩnh vực như viễn thông, chuyển phát, công nghệ hay nghiên cứu chế tạo vũ khí. Bên cạnh những trụ kinh doanh mang tính chiến lược và cốt lõi, Tập đoàn Viettel còn mạnh dạn phát triển thêm những lĩnh vực mới nhằm đa dạng hoá hoạt động cũng như tận dụng tối đa nguồn lực. Trong số đó, mảng dịch vụ kỹ thuật (sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, gia dụng) hiện được vận hành bởi Viettel Construction (CTR) – đơn vị đảm nhiệm mảng hạ tầng viễn thông của Viettel.

Viettel Construction bắt đầu phát triển thêm lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật trong vòng vài năm trở lại đây, bao gồm hai nhánh chính là Home Services và Solar Care. Trong khi Solar Care tập trung bảo dưỡng, bảo trì pin năng lượng mặt trời thì Home services mang tính chất "bình dân" hơn khi chuyên bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện gia đình như điều hòa, máy giặt... Ngoài ra, mảng dịch vụ kỹ thuật còn hai dịch vụ khác là IT service và Fiber Care – Tower Care.

Sau vài năm hoạt động, mảng dịch vụ kỹ thuật dần đem lại kết quả tốt, ổn định, doanh thu đều đặn vài chục tỷ đồng mỗi tháng. Xét theo từng quý, biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ kỹ thuật hầu như đều ở mức hai chữ số phần trăm, thậm chí trong quý 4/2022 con số còn tăng đột biến lên mức 40%, tương ứng 10 đồng doanh thu thì Viettel Construcstion có tới 4 đồng lãi gộp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, mảng này mang về cho Viettel Construcstion 205 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ đi giá vốn, lãi gộp dịch vụ kỹ thuật đạt 33 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 16%.

Điều gì khiến một thương hiệu quốc dân như Viettel chọn sửa điều hòa, tủ lạnh, máy giặt…, thậm chí tham vọng 3.000 tỷ vào năm 2025?

Thị trường sửa chữa, vệ sinh đồ gia dụng là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp. Việt Nam sở hữu cơ cấu dân số đông lên tới 100 triệu người, tính chung cả nước hiện có đến gần 27 triệu hộ gia đình. Trong khi đó các thiết bị điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy giặt,… gần như không thể thiếu. Lượng thiết bị điện tử điện lạnh trong mỗi hộ gia đình ngày càng tăng lên, máy móc dần thay thế và nâng cao trải nghiệm sống người dân như: hệ thống các thiết bị smarthome, hệ thống âm thanh ánh sáng, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí,…

Tuy nhiên, thị trường rộng lớn song khá phân mảnh, không thực sự có tên tuổi nào nổi bật và mang tới dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng. Nếu chiếm lĩnh được thị phần sẽ giúp tỷ suất sinh lời được cải thiện tốt. Ước tính mỗi năm, mỗi hộ gia đình chi tiêu khoảng 1 triệu đồng cho việc sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện tử điện lạnh, thì với 1 triệu hộ gia đình tiềm năng thì doanh nghiệp đã có thể mang về doanh thu 1.000 tỷ đồng.

Việc lựa chọn lĩnh vực sửa chữa đồ gia dụng của Viettel Construcstion còn là hướng phát triển nhằm hoàn thiện hệ thống các dịch vụ xoay quanh mỗi gia đình. Thực tế, doanh nghiệp "họ Viettel" sở hữu nguồn lực nhân sự kỹ thuật lớn, lên đến hơn 11.000 người phân bố rộng khắp 63 tỉnh thành. Đây đều là những nhân sự có tay nghề, am hiểu về cách thức vận hành và sửa chữa các thiết bị điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, thường xuyên tiếp xúc với các hộ gia đình cho thuê đặt vị trí trạm và các khách hàng tại địa bàn là những lợi thế riêng biệt, từ đó đáp ứng lượng lớn nhu cầu khách hàng đến cả các cấp phường, xã khắp nước.

Hiện, Viettel Construction là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật trên nền tảng số hàng đầu Việt Nam với tầm nhìn là đem dịch vụ kỹ thuật tin cậy đến từng hộ gia đình. Tính tới cuối năm 2022, doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hơn 110.000 hộ gia đình và 2.000 hệ thống các cửa hàng trên cả nước; phát triển được 500.000 app Homeservice mới.

Ngoài chăm sóc tận hộ gia đình, Viettel Construction còn tham gia vận hành M&E, ICT cho hệ thống thương mại, các khu công nghiệp và thành phố thông minh, kết hợp trở thành kênh triển khai lắp đặt cho các siêu thị điện máy hàng đầu Việt Nam với 6.000 đơn/ngày. Theo Viettel Construction, tổng doanh thu của mảng dịch vụ Kỹ thuật có thể đạt ngưỡng 2.000-3.000 tỷ đồng vào năm 2025.

Lợi nhuận tăng trưởng đều, cổ phiếu bứt phá

Cùng với sự đóng góp của mảng dịch vụ kỹ thuật, những lĩnh vực kinh doanh chính của Viettel Construction như vận hành các trạm BTS, hạ tầng viễn thông hay xây dựng tiếp tục giữ phong độ, qua đó giúp toàn công ty duy trì được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức hai chữ số, và là một trong số công ty ổn định nhất trong nhóm Viettel.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Construction đạt doanh thu thuần 8.124 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 78% kế hoạch năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 373 tỷ đồng, tăng 17% và hoàn thành gần 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong đó, mảng vận hành khai thác đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 4.214 tỷ đồng doanh thu sau 9 thnasg, tăng 16% so với cùng kỳ. Mảng xây lắp đóng góp 2.286 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, chiếm 28% và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Viettel Construction đã ký kết 1.400 tỷ đồng hợp đồng B2B, tương đương 70% kế hoạch cả năm. Giá trị hợp đồng do CNCT Viettel 63 tỉnh thành thực hiện tăng trưởng 222% về nguồn việc và 92% về doanh thu. Bên cạnh đó, Viettel Construction đã ký kết 1.067 hợp đồng B2C sau 9 tháng, giá trị gần 750 tỷ đồng. Lũy kế tỷ lệ phủ công trình cho CTR thi công đạt 656/701 huyện (94%); 2.345/10.609 xã (22%).

Trên thị trường, cổ phiếu CTR đang giao dịch quanh vùng 79.200 đồng/cp. So với thời điểm đầu năm, cổ phiếu CTR hiện tăng khoảng 60% về thị giá.