Yooshin Engineering sẽ thực hiện công tác tư vấn nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể cho 5 tuyến metro tại Hà Nội trong vòng 6 tháng.

Theo thông tin công bố trên hệ thống của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), Yooshin Engineering Corporation vừa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án phát triển 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Đối tác của doanh nghiệp Hàn Quốc là CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC, công ty con của Tập đoàn Vingroup.

Hợp đồng có giá trị gần 48 triệu USD, tương đương khoảng 1.260 tỷ đồng (quy đổi theo tỷ giá 26.300 đồng/USD). Tính theo đồng nội tệ Hàn Quốc, giá trị hợp đồng đạt gần 64 tỷ won, bằng 16,5% doanh thu năm 2025 của Yooshin Engineering.

Theo nội dung công bố, Yooshin Engineering sẽ tham gia tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) cho 5 tuyến đường sắt đô thị. Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ ngày 19/11/2026 và kết thúc vào ngày 18/5/2027.

Về phương thức thanh toán, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được tạm ứng 10% giá trị hợp đồng. Khoản tiền còn lại được thanh toán theo tiến độ bàn giao và phê duyệt hồ sơ.

SGC hiện là thành viên liên danh cùng CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 tại Hà Nội.

Ngày 15/10/2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh Vinhomes - SGC đã ký kết hợp đồng thực hiện đồng thời 5 tuyến metro theo hình thức chìa khóa trao tay. Tổng mức đầu tư các dự án lên tới gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch được Vingroup công bố, liên danh sẽ đảm nhận toàn bộ các công đoạn thiết kế, cung ứng thiết bị, thi công, lắp đặt và bàn giao công trình, với mục tiêu đưa cả 5 tuyến metro vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Để đáp ứng tiến độ, liên danh dự kiến huy động hơn 100 dây chuyền máy đào hầm TBM, trên 50 dây chuyền thiết bị thi công tường vây cùng hàng nghìn phương tiện vận chuyển.

Trước Yooshin Engineering, Vinhomes ký hợp đồng với tập đoàn Alstom của Pháp về việc cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ 5 tuyến đường sắt đô thị.

Sau khi hoàn thành, hệ thống metro này sẽ kết nối nhiều đầu mối giao thông và khu đô thị lớn của Thủ đô như sân bay quốc tế Nội Bài, Cổ Loa, Times City và Ocean City.