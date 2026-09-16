Doanh nghiệp gần 100.000 tỷ triệu tập họp bất thường

ĐHĐCĐ bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 29/10/2026.

CTCP Đầu tư Điện máy xanh (DMX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo đó, ĐHĐCĐ bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 29/10/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 5/10/2026. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại đại hội là phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2026. Bên cạnh đó, HĐQT DMX cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Ngoài các nội dung trên, đại hội cũng sẽ xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch HĐQT đưa vào chương trình họp. Các nội dung chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu đại hội sẽ được DMX công bố trong thư mời họp gửi tới cổ đông.

Ở một diễn biến khác, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc DMX mới đây đăng ký mua vào 732.000 cổ phiếu DMX trong thời gian từ 10/9 đến 9/10/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu. Nếu mua thành công lượng cổ phiếu trên, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ nâng sở hữu từ 4,1 triệu cổ phiếu lên 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,32% lên 0,38% vốn Điện Máy Xanh.

Điện Máy Xanh là công ty con của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG, sàn HoSE). Công ty này quản lý các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị di động. Ngoài hoạt động bán lẻ cốt lõi, doanh nghiệp còn mở rộng nguồn thu từ dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị. Cổ phiếu DMX mới chính thức lên sàn HoSE vào ngày 6/8 vừa qua.

Về tình hình kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm, DMX mang về doanh thu thuần 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng; tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước. Như vậy, DMX đã thực hiện được 53% mục tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt 75.886 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 22.677 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cuối năm 2025 nhờ nguồn vốn huy động từ đợt IPO. Số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 44.670 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dư nợ vay ngắn hạn (22.404 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu DMX có nhịp hồi phục 2 phiên liên tiếp sau chuỗi giảm mạnh. Thị giá DMX có thời điểm trong phiên sáng 16/9 bật tăng gần 4% lên hơn 74.000 đồng/cp.