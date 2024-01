Doanh nghiệp dược đầu ngành tại Việt Nam và câu chuyện chưa từng có trong lịch sử

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) là một công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm tại Việt Nam. Tiền thân của DHG là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất sét, Xã Khánh Lâm (nay là Xã Khánh Hòa), Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. Năm 2024, doanh nghiệp này tiến hành cổ phần hóa và trở thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.



Dược Hậu Giang là công ty dược nội địa lớn nhất Việt Nam xét về doanh thu. Doanh thu năm 2018 gần 3.900 tỷ đồng, lớn hơn tổng doanh thu của cả hai công ty đứng sau gộp lại. Năm 2019, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 3.897 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỷ đồng.

Sang đến năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt 3.756 tỷ đồng giảm gần 4% so với năm trước đó nhưng lợi nhuận ròng đạt 738 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019, tỷ suất lợi nhuận gộp, trung bình năm từ 44% tăng lên 48%.

Năm 2021, doanh thu của công ty đạt 4.003 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế còn 865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 776 tỷ đồng - đây cũng là mức lãi lớn nhất công ty đạt được theo năm. Doanh thu thuần trong năm 2022 của Dược Hậu Giang đạt 4.674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 988 tỷ đồng.

Mới đây, công ty đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với những số liệu kinh doanh tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2022 . Lợi nhuận gộp đạt 653 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 4/2022. Sau khi trừ chi phí, Dược Hậu Giang lãi trước thuế 292,6 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với quý 4/2022. Lợi nhuận ròng đạt hơn 261 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2022.

"Quý 4/2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng lần lượt là 15,4% và 10,5% so với cùng kỳ do DHG Pharma tiếp tục tập trung bán các sản phẩm chiến lược, chủ lực; Hệ thống phân phối ngày càng được tổ chức chặt chẽ và kết nối tốt với khách hàng", giải trình của Dược Hậu Giang cho biết.

Tính chung cả năm 2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.015 tỷ đồng tăng 7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 1.160 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng 6% so với năm trước, đạt 1.051 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, doanh nghiệp này lãi trên 1.000 tỷ/năm. So với kế hoạch năm 2023 được đặt ra doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.130 tỷ đồng thì Dược Hậu Giang đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu thuần và 103% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Cũng theo báo cáo tài chính vừa công bố, DHG cho biết, cổ đông lớn nhất của Công ty là Công ty Cổ phần chế tạo thuốc Taisho sở hữu 51,01%. Cổ đông này là một trong những công ty có thị phần OTC lớn nhất Nhật Bản, với các sản phẩm nổi bật như Lipovitan, Biofermin, Pabron... Tiếp đến là Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước ("SCIC") sở hữu 43,31% vốn cổ phần của Công ty. SCIC được kiểm soát bởi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng số nhân viên của công ty tại ngày 31/12/2023 là 2.789, tăng 89 nhân sự so với cuối năm 2022.

Nguồn: Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Về triển vọng kinh doanh của DHG trong năm 2024, trong một phân tích hồi tháng 11/2023, CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho biết, giai đoạn 6 tháng cuối 2022 - quý 4/2024, DHG tiếp tục đầu tư thêm nhà máy Japan-GMP với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ cho công suất một tỷ viên/năm (khoảng 25% công suất hiện hữu).

"Chúng tôi cho rằng đây chính là động lực tăng trưởng dài hạn cho DHG từ sau năm 2025. Tuy nhiên, trong 2023 - 2024, chúng tôi cho rằng doanh thu thuần DHG sẽ khó tăng trưởng mạnh do nhà máy hiện hữu đã đạt trên 90% công suất và xu hướng mở rộng của kênh ETC (bệnh viện).

Về mặt lựa chọn của người tiêu dùng, khả năng việc tập trung hơn vào chất lượng chữa bệnh (thuốc có kê đơn) và tận dụng bảo hiểm y tế trong bối cảnh kinh tế khó khăn sẽ tiếp tục. Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2024 đạt 5.191 (tăng 6,8% so với cùng kỳ). Dự phóng lợi nhuận ròng của DHG trong năm 2024 đạt 1.080 tỷ (tăng 4,8% cùng kỳ)", báo cáo phân tích.