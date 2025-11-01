Doanh nghiệp địa ốc TTC Land trong hệ sinh thái của đại gia Đặng Văn Thành báo doanh thu tăng hơn 230% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (mã: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025. Theo đó, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần 431 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 244 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 56% - ở mức cao trong nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết.

Theo giải trình của TTC Land, trong bối cảnh mảng chuyển nhượng bất động sản còn "trầm lắng", TTC Land đã linh hoạt tái định vị chiến lược, tập trung nguồn lực sang các mảng có dòng tiền ổn định như cho thuê, dịch vụ và xây dựng. Nhờ đó doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 67 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch doanh thu năm và 134% lợi nhuận trước thuế.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của TTC Land đạt 13.018 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 5.496 tỷ đồng, nợ phải trả 7.523 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn 57,8%.

Mới đây, TTC Land tiếp tục mở rộng hợp tác cùng Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) để phát triển Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC) - dự án đô thị sinh thái hơn 42ha tại Trảng Bàng, Tây Ninh.

Theo TTC Land, dự án được xem là bước tiến chiến lược, đánh dấu sự mở rộng của TTC Land sang các đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt, quỹ đất lớn và nhu cầu an cư cao.

Định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2027, TTC Land tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao, gia tăng tỷ trọng doanh thu vận hành - cho thuê, hướng đến mô hình phát triển cân bằng giữa dòng tiền ngắn hạn và dài hạn.