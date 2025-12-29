Doanh nghiệp đầu tiên ở TPHCM thử nghiệm giao hàng bằng UAV

Sáng 29-12, tại Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), Saolatek và Công ty CP công nghệ Di động Việt đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV) .

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, đánh giá cao sự hợp tác giữa hai đơn vị trong việc ứng dụng UAV vào hoạt động giao hàng tại SHTP.

Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đang tham mưu cho lãnh đạo TPHCM sẽ tiến hành việc thử nghiệm công nghệ này ở hai khu vực khác trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phát biểu tại sự kiện

Mục tiêu xa hơn là giúp các doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ, giảm giá thành thông qua sản xuất hàng loạt để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Saolatek, một start-up trong lĩnh vực công nghệ drone, cho biết dù việc giao hàng thương mại rộng rãi bằng UAV còn nhiều thách thức pháp lý và kỹ thuật nhưng ông tin rằng UAV sẽ sớm được ứng dụng hiệu quả khi được bắt tay vào thực hiện.

UAV có thể giao các hàng hóa như hồ sơ, tài liệu nặng từ 0,5 - 2kg, y tế, cứu hộ, giám sát và đo đạc...

"Việc thử nghiệm lần này như một cơ hội để đóng góp dữ liệu và kinh nghiệm thực tế, qua đó giúp các cơ quan quản lý có thêm cơ sở xây dựng và hoàn thiện khung phát lý phù hợp cho UAV dân sự trong tương lai"- ông Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chứng kiến thử nghiệm giao hàng bằng UAV

VIDEO: Bay thử nghiệm giao hàng bằng UAV

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động thử nghiệm bay trong sáng 29-12 bảo đảm quy định về an toàn, với độ cao bay khoảng 50m và bán kính hoạt động trong vòng 500m.

UAV sẽ bay một vòng và giao hàng đúng điểm nhận. Khi người nhận nhận được hàng, thiết bị sẽ tự động bay trở lại điểm xuất phát.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng giám đốc Di động Việt, một chuỗi bán lẻ đồ công nghệ có gần 50 cửa hàng trên toàn quốc, cho biết việc kết hợp UAV trong giao hàng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số. Nếu việc giao hàng bằng UAV thành công sẽ rút ngắn khá nhiều thời gian giao, tiết kiệm chi phí lẫn nhân công.

Thử nghiệm UAV giao hàng