Doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài vừa lập kỷ lục chưa từng có

Đây là cột mốc quan trọng của doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) do ông Nguyễn Đức Tài sáng lập vừa cập nhật tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026, ghi nhận đà tăng trưởng tích cực ở các chuỗi bán lẻ.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của MWG trong 8 tháng đạt khoảng 129.431 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu, Thế Giới Di Động đóng góp 22,5%, Điện máy Xanh 44,5%, Bách Hóa Xanh 31% và các hoạt động khác chiếm 2%.

Đáng chú ý, Bách Hóa Xanh tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu lũy kế 8 tháng đạt khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên trong năm nay tốc độ tăng doanh thu lũy kế của chuỗi vượt mốc 30%.

Riêng tháng 8, Bách Hóa Xanh đạt khoảng 6.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ và tăng 11% so với tháng trước. Đây là mức doanh thu cao nhất trong một tháng kể từ khi chuỗi đi vào hoạt động. Tính bình quân, mỗi ngày Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng doanh thu.

Theo MWG, tăng trưởng của chuỗi chủ yếu đến từ hai ngành hàng là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Cùng với tăng trưởng doanh thu, Bách Hóa Xanh cũng đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới. Trong 7 tháng đầu năm, chuỗi mở mới 819 cửa hàng. Riêng tháng 8, gần 200 điểm bán được bổ sung, đưa tổng số cửa hàng mở mới trong 8 tháng lên hơn 1.000.

Đáng chú ý, nhóm cửa hàng mới đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí kho vận. Đến cuối tháng 8/2026, Bách Hóa Xanh có tổng cộng 3.612 cửa hàng trên toàn hệ thống.

Chuỗi đang tiếp tục mở rộng tại cả ba miền, trong đó thị trường phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, được chú ý. Chỉ khoảng 4 tháng sau khi cửa hàng đầu tiên đi vào hoạt động tại Thủ đô, đến ngày 14/9, Bách Hóa Xanh đã có 99 điểm bán tại Hà Nội. Phần lớn các cửa hàng mới được bố trí tại khu vực ngoại thành, tận dụng hệ thống logistics đã được xây dựng tại các tỉnh lân cận.

Bách Hóa Xanh được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015, tập trung vào thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu. Chuỗi được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của MWG trong bối cảnh mảng ICT/CE dần bão hòa.

Sau quá trình tái cơ cấu mạnh trong giai đoạn 2022 - 2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi bắt đầu có lãi từ quý 2/2024 và sau đó quay trở lại chiến lược mở rộng hệ thống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận khoảng 910 tỷ đồng lợi nhuận, cao hơn cả mức lợi nhuận đạt được trong cả năm 2025. Kết quả này giúp khoản lỗ lũy kế của chuỗi thu hẹp xuống còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc MWG chia sẻ: "Trước năm 2024, Bách Hóa Xanh liên tục lỗ và lỗ khá lớn, có những năm lỗ tới 2.000-3.000 tỉ đồng, dẫn tới số lỗ lũy kế khá cao. Tuy nhiên từ năm 2024, Bách Hóa Xanh lần đầu tiên có lợi nhuận và năm 2025 cũng có lợi nhuận. Đến nay, số lỗ còn lại của doanh nghiệp này khoảng 7.000 tỷ đồng".

Đánh giá với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, ông Linh nhận định, Bách Hóa Xanh nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2026.



