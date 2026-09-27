Doanh nghiệp của đại gia Khoa 'khàn' được giao 273ha đất làm khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định giao hơn 273ha đất tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh cho CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu. Đây là đợt giao đất thứ hai của dự án, trong bối cảnh doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ lên gần 39.500 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy một năm thành lập.

Giao hơn 273ha đất cho khu đô thị đa mục tiêu

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng được giao hơn 273ha đất (đợt 2) tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh để thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu.

Trong tổng diện tích đất được giao, khoảng 38ha được sử dụng để xây dựng nhà ở thương mại, gồm các khu nhà ở cao tầng và thấp tầng.

Dự án đồng thời dành khoảng 34ha để xây dựng nhà ở tái định cư, gồm 8ha nhà ở tái định cư cao tầng và 26ha nhà ở tái định cư thấp tầng.

Ngoài ra, dự án có 2,5ha đất xây dựng nhà ở xã hội; 12ha đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ và 20ha đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh.

Phần diện tích còn lại, khoảng 165ha được sử dụng để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, khu vực tập luyện thể dục thể thao và các công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, nghĩa vụ tài chính và xây dựng theo quy định.

Đây là đợt giao đất thứ hai cho dự án. Trước đó, cuối tháng 7/2026, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định giao hơn 156ha đất (đợt 1) cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, thuộc phân kỳ 1 của dự án thành phần 1.

Như vậy, tổng diện tích đất đã được Hà Nội giao cho doanh nghiệp này qua hai đợt là hơn 429ha.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh.

Khu đô thị hơn 700ha, vốn doanh nghiệp tăng chóng mặt

Khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Đông Anh được Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức khởi công vào đầu tháng 2/2026.

Theo thông tin công bố khi khởi công, toàn dự án gồm 3 khu đất. Khu thứ nhất có diện tích khoảng 360ha, nằm tại xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu thứ hai rộng khoảng 23ha tại xã Đông Anh, thuộc phân khu đô thị XB-2.

Khu thứ ba có diện tích khoảng 313ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và Khu di tích Cổ Loa.

Tổng quy mô các khu đất theo thông tin công bố vào thời điểm khởi công vào khoảng 696ha.

Đáng chú ý, quy mô vốn của doanh nghiệp thực hiện dự án cũng có những thay đổi lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng được thành lập tháng 11/2025 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm ông Trần Đăng Khoa 40%, ông Phạm Đức Anh nắm 15%, bà Lê Thị Minh Châu 20%, ông Trần Hữu Trung 15% và ông Trần Hữu Pháp 10%.

Đầu tháng 2/2026, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng. Đến tháng 6, con số này tiếp tục được nâng lên 12.800 tỷ đồng.

Chỉ khoảng hai tháng sau, vốn điều lệ của Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tiếp tục tăng lên 39.450 tỷ đồng trong lần thay đổi đầu tháng 8.

Như vậy, chưa đầy 9 tháng sau khi thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp đã tăng hơn 26 lần so với mức ban đầu.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn tăng thêm được góp bằng tài sản thay vì tiền mặt.

Ông Trần Đăng Khoa và hệ sinh thái Đại Quang Minh - THACO

Ông Trần Đăng Khoa hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO.

Không chỉ tham gia dự án tại Thư Lâm và Đông Anh, Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng còn xuất hiện trong liên danh cùng Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát tại một dự án quy mô lớn khác ở Hà Nội.

Cụ thể, trong tháng 8/2026, liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát - Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư tại phường Lĩnh Nam.

Trong đó, Khu đô thị định cư Lĩnh Nam là dự án thành phần 17 của Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, có diện tích khoảng 98ha, dân số dự kiến khoảng 51.120 người và tổng mức đầu tư khoảng 49.051 tỷ đồng. Dự án dự kiến được thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2029.

Cùng tại Lĩnh Nam, Khu đô thị đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5ha, quy mô dân số khoảng 96.500 người và tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 174.758 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030, trong đó hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư cao tầng dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Việc cùng xuất hiện tại các dự án đô thị quy mô lớn cho thấy Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đang tham gia vào một loạt dự án có quy mô đất và tổng mức đầu tư lớn tại Hà Nội, bên cạnh vai trò của ông Trần Đăng Khoa tại Đại Quang Minh và hệ sinh thái THACO.