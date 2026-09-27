Siêu dự án gần 86.000 tỷ, có lượng đất, cát cần dùng lớn chưa từng có, đủ lấp đầy 3 lần hồ Tây...phấn đấu hoàn thành trong một năm nữa

Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô không chỉ là tuyến giao thông trọng điểm quốc gia mà còn là "siêu dự án" mang sứ mệnh vẽ lại bản đồ kinh tế - không gian đô thị của cả miền Bắc.

Trải dài qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô hiện là một trong những đại công trường hạ tầng lớn nhất miền Bắc. Toàn dự án có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, được chia thành 7 dự án thành phần.

Tuyến đường dài khoảng 112,8 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km, Hưng Yên 19,3km; phần qua Bắc Ninh dài khoảng 25,6 km, cùng tuyến nối 9,7km theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

Quy mô "khổng lồ": Hơn 12 triệu m³ đất đắp, mặt bằng gần gấp 3 Hồ Tây

Đáng chú ý, Vành đai 4 gây ấn tượng bởi khối lượng vật liệu và diện tích đất dành cho dự án. Để hình thành trục giao thông đồ sộ này, các nhà thầu ước tính cần sử dụng hơn 12 triệu m³ đất đắp, khoảng 10,4 triệu m³ cát phục vụ đắp nền, xử lý đất yếu và khoảng 7,5 triệu m³ đá xây dựng.

Để dễ hình dung, tổng thể tích của đất, cát và đá dùng cho dự án đủ lấp 3 lần hồ Tây, hồ tự nhiên lớn nhất khu vực nội thành Hà Nội.

Phối cảnh đường Vành đai 4 Vùng Thủ Đô

Đặc biệt, quy mô mặt bằng cũng lớn không kém. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án gần 1.400 ha, tức gần gấp 3 lần diện tích Hồ Tây (khoảng 500ha). Đây là dự án hạ tầng giao thông có diện tích giải phóng mặt bằng lớn nhất ở Hà Nội.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành hơn 99%, tạo điều kiện triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng.

Một tuyến đường, hai tầng giao thông và ba cây cầu vượt sông lớn

Khác với các tuyến quốc lộ thông thường, Vành đai 4 được tổ chức theo mô hình giao thông đa tầng, hiện đại, gồm tuyến cao tốc ở giữa và hệ thống đường song hành hai bên.

Giai đoạn đầu, cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường khoảng 17m, cầu khoảng 18m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Hơn 70% chiều dài chính tuyến (khoảng 80km) xây trên cao, phần còn lại đi trên nền đất. Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc mở rộng lên 6 làn kèm làn dừng khẩn cấp.

Công trường thi công cầu Hồng Hà. Ảnh chụp tháng 6/2026.

Thách thức kỹ thuật lớn nhất tập trung tại ba công trình vượt sông, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở qua sông Hồng và cầu Hoài Thượng qua sông Đuống. Các công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép thường và dự ứng lực, mặt cắt ngang rộng khoảng 25m, bố trí 4 làn xe cơ giới cùng phần đường cho xe máy, xe thô sơ. Đây cũng là những hạng mục nằm trên đường găng tiến độ do phải thi công giữa dòng và yêu cầu cao về xử lý nền móng.

"Trục xương sống" kết nối vùng kinh tế và đô thị vệ tinh

Trong mạng lưới giao thông quốc gia, Vành đai 4 không chỉ là tuyến đường vòng quanh Hà Nội mà còn là một trong những “trục xương sống” của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhờ khả năng kết nối các cao tốc hướng tâm.

Khi hoàn thành, hàng hóa từ các thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên sẽ đi thẳng đến sân bay Nội Bài hoặc cảng Hải Phòng mà không cần xuyên qua trung tâm Hà Nội. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí logistics, đồng thời chia sẻ áp lực với Vành đai 3 và các tuyến hướng tâm.

Dọc hành lang gần 113 km, nhiều quỹ đất hai bên đường được định hướng phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và logistics theo mô hình TOD. Trong tương lai gần, khu vực giáp ranh ba tỉnh sẽ hình thành các đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại lớn và cụm công nghiệp thế hệ mới, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.