Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả kinh doanh tiếp tục khởi sắc.



Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 5.220 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 5,8%, lên 2.743 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 2.476 tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý IV/2024.



Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu đạt 208,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt tăng 5,7% và 7%, lên 85,4 tỷ đồng và 923,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không biến động, ở mức 541,5 tỷ đồng.



Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của FPT Telecom đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tích cực đến từ việc nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả tài chính.

Lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 19.506 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.363 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 21,6% so với năm 2024.

So với kế hoạch năm 2025 với doanh thu 19.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.200 tỷ đồng, FPT Telecom hoàn thành khoảng 98% chỉ tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận gần 4%.



Vốn điều lệ của FPT Telecom hiện là 7.387 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có hai cổ đông lớn gồm Bộ Công an nắm giữ 50,17% vốn và CTCP FPT sở hữu 45,66% cổ phần.

Trước đó, vào tháng 7/2025, quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển từ SCIC về Bộ Công an.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 23/1/2026, cổ phiếu FOX ở mức 90.800 đồng/cổ phiếu, giảm 4.500 đồng so với phiên trước đó.