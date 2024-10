Đoàn xe VinFast đi Tây Tạng lăn bánh: VF 8 chịu "nhiệt" chặng đường 16.000km thế nào? Sạc ở đâu?

Hôm nay, đoàn xe VinFast VF 8 xuất phát từ Hà Nội trong hành trình dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, với 16.000km để đến Tây Tạng. Hành trình gồm tổng cộng 4 xe VF 8 với 8 thành viên tham gia, đi qua nhiều địa danh của Trung Quốc như Lệ Giang, núi tuyết Mai Lý, cung đường G318, "cung điện mùa đông" của Đạt Lai Lạt Ma ở Lhasa, sông băng cao gần 5.500 m so với mực nước biển hay chân núi Everest.

Đoàn xe điện VinFast VF 8 xuất phát sáng 8/10 từ Hà Nội đi Tây Tạng. Nguồn ảnh: Chu Hữu Thọ

Một hành trình táo bạo và đầy thử thách với những người cầm lái xe động cơ đốt trong, chưa kể đến xe thuần điện. Bên cạnh việc quan tâm đến tình hình di chuyển, sự an toàn của các thành viên của đoàn xe, nhiều người quan tâm việc các lái xe sẽ sạc điện cho VF 8 như thế nào, đặc biệt tại những cung đường xa, hay điều kiện thời tiết với nền nhiệt từ âm 5 độ C ảnh hưởng đến mức độ hao pin, sẽ được khắc phục như thế nào?

Anh Chu Hữu Thọ, một thành viên của đoàn xe cho biết, kế hoạch chinh phục cung đường Tây Tạng đã được lên từ rất nhiều tháng trước và được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Về vấn đề sạc xe, thành viên của đoàn cho biết sẽ tận dụng hệ thống trạm sạc của Trung Quốc.

Mỗi xe VF 8 được chuẩn bị một bộ chuyển (adapter) để hỗ trợ sử dụng sạc dùng cổng GB/T (hiện là chuẩn sạc được sử dụng tại các trạm sạc công cộng ở Trung Quốc) sang CCS2 (là chuẩn sạc trang bị trên VF 8) để kết nối trạm sạc.

Được biết chi phí cho thiết bị chuyển đổi là khoảng hơn 30 triệu đồng và cần có điều chỉnh phần mềm phù hợp để có thể sạc được trong suốt hành trình.

Anh Lê Trường Giang, một thành viên của đoàn – cũng là người có kinh nghiệm chinh phục cung đường Việt Nam, Lào và Campuchia bằng xe điện VinFast chia sẻ thêm, 4 chiếc VF 8 đều là phiên bản sử dụng pin SDI chứ không phải bản CATL mới, cho khả năng sạc và xả tốt hơn. Dẫu vậy, đoàn cũng tính toán đến khả năng pin này thích ứng với môi trường kém hơn, ngoài ra, có nhiều cung đường ít trạm sạc, cũng sẽ là thử thách của cả nhóm.

Để an toàn hơn, mỗi xe sẽ mang theo bộ sạc cầm tay để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Là một hành trình dài ngày với nhiều thử thách, đoàn xe đã phải tính toán, dự trù rất nhiều tình huống để chuẩn bị chu đáo.

VinFast VF 8.

Về VF 8, mẫu xe điện được VinFast giới thiệu năm 2022, định vị ở phân khúc SUV điện cỡ D. Đây là dòng ôtô điện thứ hai mà VinFast bán ở thị trường Việt Nam, đồng thời là ô tô điện toàn cầu đầu tiên của hãng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.750 x 1.900 x 1.660 mm, chiều dài trục cơ sở 2.950 mm. Xe trang bị gói pin cho tầm hoạt động từ 400km (bản Plus) và 420km (bản Eco) sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc đầy pin ở trụ sạc thường 11kW sẽ là 8 tiếng, tuy nhiên hãng xe Việt Nam cũng trang bị tính năng từ 10% lên 70% chỉ trong 24 phút đối với các trạm sạc siêu nhanh.

Ngoài các tính năng an toàn căn bản như: Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử, Cảnh báo điểm mù, Camera lùi, Cảm biến đỗ xe phía sau… xe được trang bị các tính năng an toàn chủ động như: Cảnh báo chệch làn, Cảm biến khoảng cách phía trước, Cảnh báo tiền va chạm, Hỗ trợ phanh tự động, Hỗ trợ giữ làn.