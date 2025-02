Vào khoảng 8h50 sáng ngày 25/2 (giờ địa phương), chuyến bay số hiệu 2504 của hãng Southwest Airlines đang trên đường hạ cánh xuống sân bay quốc tế Midway (Chicago) từ Omaha (Nebraska). Cùng lúc đó, một máy bay tư nhân Bombardier Challenger 350 đang chuẩn bị cất cánh để đến Knoxville (Tennessee). Theo dữ liệu từ FlightRadar24, hai máy bay đã suýt va chạm trên đường băng.

Ghi âm từ LiveATC.net cho thấy kiểm soát không lưu đã đưa ra hướng dẫn cho máy bay tư nhân. Tuy nhiên, máy bay này cuối cùng lại chắn đường bay của chuyến bay Southwest đang hạ cánh. Hãng Southwest Airlines cho biết phi hành đoàn đã buộc phải thực hiện một cú bay vòng để ngăn chặn thảm họa va chạm.

Rất may, sau khi thực hiện cú bay vòng, máy bay Southwest đã hạ cánh an toàn. Phát ngôn viên của Southwest khẳng định với CNN: "Phi hành đoàn đã tuân thủ các quy trình an toàn và chuyến bay đã hạ cánh mà không gặp sự cố nào. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của khách hàng và nhân viên đối với Southwest."

Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang tiến hành điều tra vụ việc này. Đây cũng là một trong số nhiều sự cố hàng không xảy ra trong những tuần gần đây mà FAA đang điều tra. Trước đó, vào ngày 17/2, chuyến bay 4819 của Delta Air Lines đã bị rơi và lật úp tại sân bay Toronto. May mắn là toàn bộ 80 người trên máy bay đã được sơ tán an toàn. Vụ việc này xảy ra sau khi một máy bay của American Airlines va chạm với máy bay trực thăng quân sự Black Hawk khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ronald Reagan hồi tháng 1.

Sự gia tăng các sự cố hàng không gần đây đã khiến dư luận lo ngại. Luật sư Jason Matzus, chuyên gia hàng không tại Matzus Law, đã chia sẻ với tờ US Sun về vấn đề này. Ông cho rằng: "Mặc dù những sự kiện này rất bi thảm, nhưng lời giải thích có thể chỉ đơn giản là 'sự phân cụm ngẫu nhiên'. Điều này xảy ra khi nhiều vụ tai nạn xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, làm sai lệch nhận thức chung của chúng ta và khiến chúng ta nghĩ rằng có một xu hướng gia tăng các vụ tai nạn máy bay. Trong thực tế, những vụ tai nạn này, mặc dù xảy ra gần nhau, chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên và không phải do vấn đề an toàn hệ thống."

Chuyên gia này cũng nhận định việc đưa tin của truyền thông thường khuếch đại nhận thức của chúng ta về xu hướng gia tăng tai nạn. Về mặt thống kê, du lịch hàng không vẫn là hình thức di chuyển an toàn nhất. Chuỗi tai nạn gần đây không nhất thiết cho thấy tần suất tai nạn máy bay thực sự tăng lên.

Nguồn: Unilad