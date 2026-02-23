Đoạn video đang khiến cư dân mạng Việt Nam "bùng nổ": Bố mẹ cư xử thế này, bảo sao gia đình hạnh phúc!

Khi sự bình tĩnh của cha mẹ là tài sản quý giá nhất của con cái

Một video ngắn chỉ vài chục giây đang được cư dân mạng Việt Nam truyền tay nhau vào những ngày đầu năm mới. Trong đoạn video, người bố đang nằm trên giường xem điện thoại, và bên cạnh, con trai anh nhoài người ra nghịch lọ hoa kê gần bàn thờ. Kết quả là lọ hoa bị đổ nhưng may mắn không vỡ.

Nghe tiếng động, người bố hốt hoảng ngồi dậy xem xét tình hình, không quát mắng, không đổ tội cho con trai nghịch ngợm. Anh nhận luôn lỗi của mình là "đang mải điện thoại" và gọi vợ lên xem. Từ dưới bếp, người vợ đi lên thong thả, nở nụ cười, không hốt hoảng, không gắt gỏng. Chị chỉ nhẹ nhàng cầm bình hoa đi cắm lại.

Khung cảnh ấy khiến cả nghìn cư dân mạng "lia lịa" thả tim và cảm thán: "Một gia đình hạnh phúc! Bố mẹ bình tĩnh, không nóng nảy. Nhìn nụ cười của người vợ, sự thẳng thắn nhận lỗi của người bố là biết đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào" . Hay một cư dân mạng lại tinh ý chỉ ra: "Nhìn tủ sách của gia đình họ kìa..." .

Đứa trẻ làm đổ lọ hoa

Hai vợ chồng bình tĩnh xem lại lọ hoa

Vì sao phản ứng này lại khiến chúng ta "trầm trồ"?

Chỉ cần đọc phần bình luận trên mạng xã hội cũng có thể hiểu vì sao. Một cư dân mạng kể lại, anh từng làm vỡ bát trong lúc ăn cơm trưa và bị mẹ mắng đến tận... tối hôm sau. Hay một người khác chua chát nói rằng, nếu sự việc vỡ lọ hoa kia mà xảy ra trong nhà mình thì có lẽ "mẹ tôi sẽ chửi đến rằm" .

Việc cha mẹ nổi nóng, mất bình tĩnh vì những sự việc nhỏ nhặt có lẽ không phải chuyện lạ trong nhiều gia đình. Thực tế, sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng không chỉ dành cho nụ cười của người vợ hay sự trung thực của người chồng, mà còn dành cho một thứ đôi khi trở nên "xa xỉ" trong đời sống hiện đại: Sự an toàn về cảm xúc.

Trong nhiều ngôi nhà, một chiếc bát vỡ, một vết mực đổ hay một lọ hoa nghiêng ngã thường trở thành "mồi lửa" cho những trận lôi đình. Người lớn áp lực với công việc, cộng thêm tâm lý coi trọng đồ vật hơn cảm xúc, thường chọn cách trút giận lên đối tượng yếu thế nhất là con trẻ. Nhưng ở video này, chúng ta thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Thay vì tìm người để đổ lỗi, họ chọn cách cùng nhau đối diện và khắc phục.

Bài học từ "chiếc lọ hoa không vỡ"

Phản ứng của người bố và người mẹ trong đoạn clip ngắn đã vô tình dạy cho đứa trẻ và cả chúng ta những bài học giáo dục sâu sắc. Đó là trách nhiệm bắt đầu từ sự tự giác . Khi người bố thốt lên "tại mải điện thoại", anh đã dạy con rằng: Biết nhận lỗi và nhìn nhận sai sót của bản thân là hành động của một người bản lĩnh.

Còn nụ cười của người mẹ cho thấy chị hiểu rằng lọ hoa có thể cắm lại, nhưng tâm lý sợ hãi của con trẻ nếu bị quát mắng sẽ để lại vết sẹo khó lành.

Chúng ta vẫn thường nói về việc "xây tổ ấm", nhưng đôi khi lại vô tình làm tổn thương nó chỉ bằng những lời mắng nhiếc vô thưởng vô phạt. Đứa trẻ trong video ấy có lẽ sẽ không nhớ lọ hoa trông như thế nào, nhưng chắc chắn em sẽ nhớ cảm giác mình được an toàn, được bao dung ngay cả khi làm sai.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, nó nằm ở cách chúng ta đối xử với nhau khi "sự đã rồi". Một lọ hoa đổ không làm ngày Tết kém vui, nhưng một tiếng quát tháo có thể làm cả không khí gia đình chùng xuống.

Nhìn vào nụ cười của người vợ và sự thẳng thắn của người chồng, chúng ta chợt nhận ra: Nhà là nơi để về, để được sai và được sửa, chứ không phải là nơi để sợ hãi. Mong rằng sau đoạn video ngắn này, mỗi bậc phụ huynh sẽ dừng lại một nhịp trước khi định buông lời trách cứ, để "sự bình tĩnh" thực sự trở thành tài sản quý giá nhất truyền lại cho thế hệ mai sau.