Đoàn Văn Hậu từng nhắn "Hello em" làm quen Doãn Hải My khi đang yêu bạn gái cũ

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi cầu thủ - mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt. Chuyện tình cả hai từng gây sốt khi đàng gái tham gia Hoa hậu Việt Nam, được Đoàn Văn Hậu đích thân đến sân khấu tặng hoa, cổ vũ. Sau đó, cả hai tổ chức lễ cưới, chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Đến mới đây, tình hình hôn nhân và câu chuyện tình yêu của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ gây chú ý trở lại.

Theo đó, trong tiệc cưới vào năm cuối năm 2023, khi được MC hỏi về việc ai là người làm quen trước, Doãn Hải My tiết lộ: "Hậu làm quen với em qua mạng xã hội, chắc hồi ấy thấy xinh quá nên add". Thời điểm đó, Đoàn Văn Hậu đã nhắn tin với Doãn Hải My chỉ vỏn vẹn 2 chữ: "Hello em". Khi đó, MC Trần Ngọc cũng bất ngờ: "Em rất may đấy Hậu ạ, câu ấy hơi nhạt và quá phổ thông". Tuy nhiên, chính sự nhạt nhẽo này lại của Đoàn Văn Hậu lại gây ấn tượng với Doãn Hải My: "Em thấy hiếm khi có người bắt chuyện với em mà lại dùng cách nhạt như thế".

Tuy nhiên, sau này khi Đoàn Văn Hậu nói rõ hơn về bối cảnh làm quen với Doãn Hải My lại khiến netizen tranh cãi dữ dội. Cụ thể, Đoàn Văn Hậu cho biết khi vừa nhìn thấy Doãn Hải My đã chú ý. Thời điểm đầu, cả hai chỉ nói chuyện trên mạng xã hội như bạn bè bình thường. Sau đó, Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ cùng người cũ và không còn nói chuyện qua lại với Hải My. Tuy nhiên, sau đó Văn Hậu kết thúc mối quan hệ với bạn gái cũ và nên duyên, xây dựng gia đình như hiện tại với Doãn Hải My.



Việc Văn Hậu nhắn tin cho Hải My dù chỉ ở mức độ bạn bè, tìm hiểu nhau và lời khẳng định bị cuốn hút bởi Hải My ngay lần đầu gặp mặt cũng khiến dân tình tranh cãi. Bởi lẽ, thời gian Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu thì anh vẫn còn trong mối quan hệ với người cũ.

Nếu như Đoàn Văn Hậu là cầu thủ nổi tiếng thì Doãn Hải My cũng là cái tên quen thuộc trong cộng đồng fan sắc đẹp. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô xuất sắc lọt Top 5 Người đẹp tài năng với màn trình diễn đàn piano và hát ca khúc Em Về Tinh Khôi . Trong đêm chung kết cuộc thi, Hải My xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc và giành giải phụ "Người đẹp tài năng". Doãn Hải My đã tốt nghiệp bằng giỏi Đại học Luật Hà Nội năm 2023, hiện đang học chương trình thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội (HLU),

Sau khi chính thức về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất Vbiz, không chỉ vì chuyện tình “trai tài gái sắc”, mà còn bởi cuộc sống hôn nhân được chia sẻ khá cởi mở trên mạng xã hội. Khác với nhiều cặp đôi chọn cách giữ kín đời tư, Văn Hậu và Hải My lại thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường từ đi du lịch, ăn uống, đến những dịp kỷ niệm của gia đình.

Ảnh: FBNV