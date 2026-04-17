Đoàn Văn Hậu tự tung ảnh nét căng, ôm eo bà xã Doãn Hải My cực tình tứ trong ngày đặc biệt

Sáng ngày 16/4, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chính thức đặt bút ký kết gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội (CAHN) tới năm 2029. Chiếm trọn spotlight trong buổi lễ không ai khác chính là sự xuất hiện của bà xã Doãn Hải My.

Tối cùng ngày, Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi tung loạt ảnh "nét căng" trong ngày trọng đại của sự nghiệp. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp, nam cầu thủ còn khéo léo khoe những khoảnh khắc đầy hạnh phúc bên vợ yêu. Nổi bật nhất vẫn là hình ảnh Văn Hậu bên cạnh bà xã nở nụ cười hạnh phúc.

Văn Hậu ôm eo vợ tình tứ (Ảnh: FBNV)

Xuất hiện tháp tùng chồng tại trụ sở câu lạc bộ, Doãn Hải My chọn cho mình phong cách thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Nàng WAGs diện chiếc váy trắng tối giản, mái tóc buông xõa tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. Dù bận rộn với vai trò mẹ bỉm sữa, Hải My vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, đúng chuẩn "bạch nguyệt quang làng bóng đá". Còn Văn Hậu diện bộ suit đen chỉn chu, toát lên vẻ ngoài của một "biểu tượng" tại đội bóng ngành Công an.

Trong bức hình đầu tiên và nổi bật nhất của bộ ảnh, Đoàn Văn Hậu không ngần ngại dành cho vợ cái ôm eo đầy tình tứ. Ánh mắt hạnh phúc và sự gắn bó của cặp đôi khiến netizen không khỏi xôn xao. Sự có mặt của Doãn Hải My trong buổi ký kết hợp đồng quan trọng này là minh chứng rõ nhất cho việc cô luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, hậu phương thấu hiểu để Văn Hậu yên tâm cống hiến trên sân cỏ.

Việc gia hạn hợp đồng với CLB CAHN trong sáng 16/4 đánh dấu chặng đường sự nghiệp vững chắc của Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian nỗ lực phục hồi chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 đã chính thức quay trở lại sân cỏ và tỏa sáng trong màu áo CLB CAHN và còn hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến những màn trình diễn đáng xem cho cả CLB lẫn ĐT Quốc gia.

Ngay dưới bài đăng, rất nhiều đồng đội và fan hâm mộ đã để lại lời chúc mừng cho bước tiến mới của Văn Hậu cũng như khen ngợi hết lời cho nhan sắc "gấp đôi nội lực" của hai vợ chồng.

Hải My tháp tùng chồng ngày đi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN