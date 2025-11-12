"Đoàn từ thiện" gọi 15 phụ nữ ra nhận quà, thấy đàn ông đi cùng liền... biến mất trong chớp mắt

Mới đây, Công an xã Đan Điền (TP Huế) vừa phát cảnh báo về tình trạng một số nhóm người giả danh đoàn từ thiện để tiếp cận, lừa đảo người dân sau mưa lũ.

Theo đó, vào lúc 16h30 ngày 11/11 tại thôn Bao La, xã Đan Điền đã xuất hiện một nhóm người lạ đến gia đình ông Nguyễn Văn H. và bà Nguyễn Thị T. giả danh Đoàn từ thiện về trao quà cho bà con bị ngập lũ. Chúng yêu cầu ông H. và bà T. thông báo cho 15 người phụ nữ trong thôn tập trung đến nhà của bà T để nhận quà của đoàn từ thiện.

Tuy nhiên khi thấy những người phụ nữ đến nhà bà H nhưng có nhiều người đàn ông trong gia đình cùng đi theo, nhóm đối tượng này liền giả vờ sốt ruột vì chưa thấy hàng cứu trợ đến nên phải đi kiểm tra rồi nhanh chóng trốn thoát.

Trước thực trạng trên, Công an xã Đan Điền khuyến cáo các hoạt động từ thiện hợp pháp đều được thông qua chính quyền địa phương để tổ chức trao quà đến từng hộ gia đình, do vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nhanh chóng gọi điện cho Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoặc số điện thoại trực ban Công an xã Đan Điền: 0234.3555.087 để được hỗ trợ.