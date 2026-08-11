Đoạn tin nhắn khiến hàng nghìn cha mẹ Việt sợ toát mồ hôi: Cạm bẫy đằng sau 2 chữ "miễn phí"

Câu chuyện vẫn là một lời nhắc đáng để các gia đình nhìn lại cách con đang học và giao tiếp trên Internet.

Khi phụ huynh tìm lớp học cho con, tâm lý chung là càng nhiều lựa chọn càng tốt, đặc biệt những lớp học miễn phí thường dễ dàng thu hút sự chú ý. Chỉ cần thấy chương trình có vẻ uy tín, nội dung phù hợp với lứa tuổi, nhiều người giới thiệu, không ít cha mẹ đã sẵn sàng cho con tham gia mà chưa kịp tìm hiểu kỹ ai là người đứng sau lớp học.

Thế nhưng, đằng sau hai chữ “miễn phí” đôi khi không chỉ là một cơ hội học tập. Một câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều phụ huynh giật mình khi nhận ra, nếu thiếu cảnh giác, lớp học online có thể trở thành cánh cửa để người lạ tiếp cận và trò chuyện riêng với trẻ.

Chẳng hạn, một bài đăng cảnh báo mới đây về những lớp học trực tuyến miễn phí dành cho trẻ đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Theo nội dung được một phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện bắt đầu từ một trường hợp thực tế trong một nhóm dành cho các gia đình. Một người mẹ phát hiện con tham gia một lớp học trực tuyến miễn phí và trong quá trình tương tác, trẻ nhận được những tin nhắn riêng với nội dung khiến người lớn cảm thấy bất thường.

Những tin nhắn cảnh báo gây chú ý (Ảnh: FBNV)

Qua hình ảnh được chia sẻ, cuộc trò chuyện ban đầu mang dáng vẻ khá bình thường. Người lớn hỏi trẻ về việc học, sinh hoạt và những vấn đề liên quan đến gia đình. Tuy nhiên, càng về sau, nội dung trao đổi có dấu hiệu đi sâu vào những thông tin cá nhân của trẻ, trong đó có cả những câu hỏi liên quan đến giới tính, sự khác biệt giữa con trai và con gái và những vấn đề mà phụ huynh cho rằng không phù hợp để một người lạ tự ý khai thác với trẻ.

Điều khiến nhiều cha mẹ giật mình là quá trình tiếp cận này có thể bắt đầu bằng một thứ rất dễ tạo niềm tin: một lớp học miễn phí.

Cần cảnh giác

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện không ít lớp học online được giới thiệu miễn phí, từ ngoại ngữ, kỹ năng, học thuật cho đến các hoạt động dành riêng cho trẻ em. Một số lớp còn được quảng bá với hình ảnh giáo viên nước ngoài hoặc những chương trình có vẻ chuyên nghiệp, khiến phụ huynh dễ có tâm lý cho rằng đây đơn giản chỉ là một cơ hội học tập không mất phí.

Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức, giáo viên đứng lớp và cách thức quản lý học sinh, phụ huynh rất khó biết ai thực sự đang đứng phía sau một tài khoản hoặc nhóm trò chuyện.

Ttrẻ ngày càng có nhiều không gian riêng trên Internet. Khi sử dụng điện thoại cá nhân, trẻ có thể tham gia nhóm chat, nhận tin nhắn riêng hoặc kết nối với người lạ mà cha mẹ không biết. Nếu phụ huynh chỉ kiểm soát việc con học môn gì, vào lớp lúc nào mà không quan tâm con đang trò chuyện với ai, nguy cơ có thể xuất hiện ở ngay bên ngoài giờ học.

Câu chuyện này cho thấy, việc đồng hành cùng con trong môi trường số đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Cha mẹ nên tìm hiểu kỹ người dạy, đơn vị tổ chức, website, thông tin liên hệ và những kênh chính thức của chương trình trước khi cho con tham gia. Với những lớp học dành cho trẻ nhỏ, phụ huynh cũng nên biết rõ lớp học được tổ chức trên nền tảng nào, trẻ có được phép nhắn tin riêng với giáo viên hay người lạ hay không và thông tin cá nhân của học viên được quản lý như thế nào.

Bên cạnh việc giám sát, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ cũng rất quan trọng. Trẻ cần được dạy rằng không nên cung cấp địa chỉ nhà, số điện thoại, trường học, lịch sinh hoạt, hình ảnh riêng tư hoặc thông tin về gia đình cho người lạ trên mạng. Khi một người lớn yêu cầu giữ bí mật với cha mẹ, liên tục đặt câu hỏi riêng tư hoặc hướng cuộc trò chuyện sang những chủ đề khiến trẻ khó chịu, đó đều có thể là dấu hiệu cần cảnh giác.

Đặc biệt, cha mẹ không nên chỉ dặn con rằng phải nghe lời người lớn. Trẻ cần hiểu rằng các em có quyền dừng một cuộc trò chuyện khiến mình không thoải mái và cần báo ngay cho cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy.

Mục đích, danh tính hay hành vi của người đứng sau lớp học cần được xác minh trước khi kết luận. Tuy nhiên, bản thân câu chuyện vẫn là một lời nhắc đáng để các gia đình nhìn lại cách con đang học và giao tiếp trên Internet.

Trong thời đại mà chỉ vài thao tác là trẻ có thể bước vào một lớp học trực tuyến, ranh giới giữa học tập, giao tiếp và tiếp xúc với người lạ đôi khi trở nên rất mong manh. Một lớp học miễn phí có thể giúp trẻ tiếp cận thêm kiến thức, nhưng miễn phí không đồng nghĩa với việc phụ huynh có thể bỏ qua bước kiểm chứng.

Với trẻ em, điều quan trọng nhất vẫn là được học trong một môi trường an toàn. Và phía sau mỗi lớp học trực tuyến, dù miễn phí hay có học phí, sự tỉnh táo và đồng hành của cha mẹ vẫn là lớp bảo vệ cần thiết nhất.