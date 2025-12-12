Đoàn Thiên Ân dừng lại

Trong vài năm qua, Đoàn Thiên ân luôn là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng. Từ thời điểm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 đến khi đảm nhận vai chính trong bộ phim tết “Nụ Hôn Bạc Tỷ”, nàng hậu liên tục cho thấy sự cố gắng và sự đa dạng của mình trong lĩnh vực giải trí. Điều thú vị là bên cạnh hình ảnh chỉn chu trước truyền thông, Thiên Ân còn gây bất ngờ khi hé lộ khía cạnh rất đời thường: khả năng nấu ăn cực đỉnh, khiến cộng đồng mạng không ngừng khen ngợi.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng với nhiều hoạt động nổi bật

Nhưng khi sự yêu thích dành cho series nấu ăn đang tăng cao bỗng thời gian dài không thấy cô đăng tải video mới khiến nhiều người tò mò đặt câu hỏi: phải chăng Đoàn Thiên Ân đã dừng lại?

Series nấu ăn của nàng hậu có tên “Tự nấu - Tự ăn” được cô tự quay và đăng tải đều đặn trên trang cá nhân từ năm 2023. Nội dung xoay quanh những bữa cơm nhà mộc mạc, gần gũi đúng chất bếp nhà khiến khán giả cảm giác như đang ngồi xem một người bạn quen thuộc nấu nướng. Trong đó, có nhiều khoảnh khắc ấm áp như tập cô mời hoa hậu Thanh Thủy đến thưởng thức món bún nước tương. Đây là món ăn gợi nhớ ký ức gia đình và khiến đàn em xúc động đến mức thốt lên “nhớ mẹ quá”. Hay tập cô mời hoa hậu Lương Thuỳ Linh đến ăn bữa cơm đậm chất miền Tây khiến nhiều người ấn tượng.

Thiên Ân hay mời những người bạn hoa hậu của mình tham gia vào series

Tổng cộng series hiện có 13 tập, mỗi tập đều cho thấy sự chăm chút của Đoàn Thiên Ân từ khâu chuẩn bị đến trình bày món ăn. Video đầu tiên chỉ là một bữa cơm giản dị với rau muống luộc và cá bớp, được cô quay ngay sau buổi tập thể thao. Nhưng càng về sau, chất lượng hình ảnh lẫn các món ăn của Đoàn Thiên Ân được đầu tư chăm chút rõ rệt. Video gần nhất đăng vào tháng 8, cô thử làm bánh trung thu và bánh panna cotta đây là hai món lần đầu nàng hậu thực hiện nhưng vẫn thành công mỹ mãn.

Series nấu ăn của Đoàn Thiên Ân đã dừng đăng tải video từ tháng 8

Điều khiến người xem tiếc nuối là từ sau video tháng 8 đến nay, tài khoản TikTok của Thiên Ân không có thêm bất kỳ tập mới thuộc series nấu ăn này nữa. Khiến khán giả liên tục để lại bình luận hỏi thăm, bởi hình ảnh một nàng hậu bước vào bếp vừa trò chuyện tự nhiên đã tạo nên sự gần gũi ít thấy trong giới sắc đẹp.

Dù chưa rõ lý do vì sao thì Thiên Ân không đều đặn ra video như trước nhưng series nấu ăn vẫn góp phần tạo nên màu sắc riêng cho Đoàn Thiên Ân: một nàng hậu xinh đẹp, vừa giỏi chuyên môn lại biết nấu những bữa cơm nhà khiến nhiều người ấn tượng. Chính vì vậy, người hâm mộ vẫn mong một ngày gần nhất nàng hậu sẽ trở lại căn bếp và tiếp tục đăng tải video nấu nướng mà ai cũng yêu mến.