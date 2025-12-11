Đang uống rượu thì nhớ ra chuyện bạn kể, người đàn ông cầm gạch ném vào nhà dân: Lộ thêm sai phạm

Theo đó vào tối ngày 30/11 vừa qua, Võ Văn Tài (30 tuổi) đang uống rượu thì nhớ lại chuyện Nguyễn Thành Chuyến (37 tuổi) kể về mâu thuẫn giữa bố của Chuyến - ông N.T.L và gia đình chị L. (ở đường An phú 02, phường An Phú).

Tài liền tìm tới nhà chị L. Tại đây, Tài nhặt gạch ném vào cửa, lớn tiếng chửi bới rồi bỏ đi. Sau đó, đối tượng đến nhà Chuyển để kể lại sự việc. Dù biết Tài đang trong trạng thái say, Chuyến không can ngăn mà còn lấy xe máy chở bạn quay lại nhà chị L.

Trước khi đi, Tài mang theo một cây cờ lê và một thanh kim loại để tìm đánh người. Đến nơi, do cửa nhà chị L đóng kín, Tài không làm gì được nên ném thêm hai cục gạch rồi bỏ chạy. Tài vứt hung khí xuống bụi cây rồi lên xe Chuyến rời khỏi hiện trường. Một phần diễn biến đã được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị T.T.L. (33 tuổi) và ông N.T.L. - bố ruột của Chuyến.





Ngày 11/12, thông tin trên PLO, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tài (30 tuổi) và Nguyễn Thành Chuyến (37 tuổi, cùng trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Chuyến để xử lý theo quy định.