Đoàn tàu "quý tộc" 2 tầng nối Hà Nội với nơi sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương từ 20/9 kín vé dịp nghỉ lễ: Không gian sang xịn, đủ trải nghiệm như "bảo tàng di động"

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đoàn tàu du lịch văn hóa "Hà Nội 5 Cửa Ô – The Hanoi Train" kín chỗ cả hai khung giờ sáng và chiều trong 3 ngày 31/8-2/9. Đoàn tàu 2 tầng này đưa hành khách từ Ga Hà Nội về Từ Sơn, Bắc Ninh – địa phương sẽ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026.

Không chỉ đơn thuần là một chuyến tàu đưa khách từ Hà Nội về Bắc Ninh, "Hà Nội 5 Cửa Ô" được thiết kế như một không gian văn hóa di động, kết hợp kiến trúc, âm nhạc, ẩm thực và các trải nghiệm tham quan.

Sau khoảng một năm vận hành, đoàn tàu đã thực hiện gần 400 chuyến, phục vụ gần 100.000 lượt khách, công suất bình quân khoảng 80%. Riêng vào các dịp cuối tuần, nghỉ lễ, tàu thường xuyên kín chỗ. Theo Hanoitrain.vn, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, nhu cầu trải nghiệm của du khách tăng đột biến. Đoàn đàu được du khách đặt kín vé suốt 3 ngày từ 31/8 đến 2/9.

Điều này cho thấy sức hút của những chuyến đi ngắn nhưng được đầu tư về trải nghiệm. Với khoảng 3,5 giờ, du khách có thể rời Hà Nội, về miền Kinh Bắc, ghé một di tích gắn với triều Lý, thưởng thức không gian văn hóa trên tàu rồi trở lại Thủ đô trong ngày.

Ảnh: Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train

Tuyến tàu khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với hai chuyến mỗi ngày, gồm chuyến sáng 8h-11h30 và chuyến chiều 13h30-17h. Giá vé 550.000-750.000 đồng/người, tùy thuộc toa tàu và dịch vụ đi kèm. Tại Bắc Ninh, du khách tham quan Đền Đô và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.

Đây cũng là chuyến tàu đặc biệt nối thủ đô Hà Nội tới thành phố Bắc Ninh - nơi sắp trở thành Thành phố trực thuộc trung ương thứ 9 của Việt Nam từ ngày 20/9.﻿

Điểm gây chú ý đầu tiên của "Hà Nội 5 Cửa Ô" nằm ngay ở thiết kế. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng cho khách check-in. Năm toa hành khách được đặt tên theo những cửa ô gắn với ký ức Hà Nội gồm Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.

Thay vì giữ nguyên hình ảnh những toa tàu cũ, các không gian bên trong được thiết kế theo từng chủ đề, lấy cảm hứng từ Hà Nội xưa. Nội thất được chăm chút, cửa kính mở rộng để hành khách có thể quan sát cảnh vật dọc đường. Mỗi toa có khoảng 40-60 chỗ, tạo cảm giác thoáng hơn so với hình dung thông thường về một chuyến tàu đường sắt.

Chính cách thiết kế này khiến đoàn tàu không chỉ được nhìn như phương tiện vận chuyển mà còn giống một "bảo tàng di động", nơi những câu chuyện về Hà Nội được đưa ra khỏi không gian trưng bày truyền thống và đặt ngay trên đường ray.

Không gian ấy cũng được làm mới theo từng thời điểm trong năm. Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, đoàn tàu được trang hoàng với thảm đỏ, cờ đỏ sao vàng và hệ thống hình ảnh, khẩu hiệu mang tinh thần độc lập, đoàn kết và tự hào dân tộc.

Một trong những điểm khác biệt của đoàn tàu là 2 toa không gian mở dành riêng cho khách check-in. Thay vì chỉ ngồi yên trong suốt hành trình, hành khách có nhiều khoảng thời gian để di chuyển giữa các không gian, thưởng thức nghệ thuật, trò chuyện và chụp ảnh.

Đáng chú ý nhất là toa được lấy cảm hứng từ cầu Long Biên – cây cầu đã trở thành một phần ký ức của Hà Nội trong hơn một thế kỷ. Không gian 2 tầng sử dụng những đường cong bằng sắt gợi liên tưởng đến kết cấu cây cầu.

Khi tàu dừng tại Ga Long Biên, hành khách có thể bước ra ngoài, ngắm cảnh và chụp ảnh trước khi tiếp tục hành trình về Ga Hà Nội. Đây cũng là một trong những trải nghiệm chỉ có trên "Hà Nội 5 Cửa Ô".

Hành trình 3,5 giờ từ Thủ đô về miền Kinh Bắc

Hành trình của đoàn tàu được đặt tên "Thăng Long – Kinh Bắc", kết nối Ga Hà Nội với Ga Từ Sơn, sau đó quay về qua Ga Long Biên trước khi trở lại Ga Hà Nội.

Theo lịch trình được công bố, chuyến tàu sáng khởi hành lúc 8h, chuyến chiều lúc 13h30; toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 3,5 giờ. Tại Ga Từ Sơn, hành khách có khoảng một giờ để tham quan Đền Đô – nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Khi trở lại Hà Nội, tàu dừng tại Ga Long Biên khoảng 20 phút để khách ngắm cảnh và check-in.

Điểm đáng nói là thời gian trên tàu được biến thành một phần của chuyến du lịch. Âm nhạc truyền thống như xẩm, chèo được đưa vào hành trình, trong khi các câu chuyện về Hà Nội, cầu Long Biên và vùng Kinh Bắc được kể ngay trên đoàn tàu.

Màn trình diễn của các nghệ sỹ âm nhạc truyền thống là 1 phần trong các trải nghiệm luôn có trên mọi hành trình của The Hanoi Train.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, khoảng 40% lượng khách của đoàn tàu trong năm đầu vận hành là khách quốc tế, tương đương khoảng 40.000 lượt. Du khách đến từ nhiều thị trường như Pháp, Australia, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Sức hút của hành trình này càng đáng chú ý khi điểm đến của đoàn tàu đang đứng trước một cột mốc hành chính quan trọng.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được hình thành trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh và Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Điều này đồng nghĩa, chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, vùng đất mà đoàn tàu đang đưa du khách tới sẽ chính thức mang một vị thế mới.

Bắc Ninh không chỉ được biết đến với những làng nghề, Quan họ hay các di tích gắn với triều Lý. Trong định hướng phát triển mới, thành phố được xác định hướng tới mô hình xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc; đồng thời phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Khu vực Xép toa Ô Chợ Dừa - The Loft of O Cho Dua Carriage

Bởi vậy, hành trình "Thăng Long – Kinh Bắc" có một điểm thú vị: nó kết nối hai vùng đất đang cùng mang trong mình những lớp giá trị rất khác nhau. Một bên là Thăng Long với lịch sử hơn nghìn năm của kinh đô, một bên là Kinh Bắc – vùng đất văn hiến, đồng thời đang nổi lên như một cực công nghiệp công nghệ cao của miền Bắc.

Từ một phương tiện giao thông quen thuộc, đường ray vì thế trở thành một "sân khấu" mới để kể câu chuyện về văn hóa và điểm đến.

Tổng hợp

Ảnh: Hanoi Train, Baochinhphu.vn﻿